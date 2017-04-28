"Питтсбург Пингвинз" повел в серии НБА против "Вашингтона" благодаря дублю Сидни Кросби

В ночь на пятницу во втором раунде Кубке Стэнли состоялись два матча. «Питтсбург Пингвинз» на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:2 в первом матче полуфинальной серии Восточной конференции. Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Пингвинз», сообщает официальный сайт НХЛ.

В начале второго периода дважды отличился Сидни Кросби — на 20-й и 22-й минутах. Александр Овечкин отыграл одну шайбу на 39-й минуте, а на 48-й Евгений Кузнецов сравнял счёт. Однако Ник Бонино на 53-й минуте принёс победу «Питтсбургу».

«Оттава Сенаторз» дома одержала победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:1. Счёт в серии стал 1-0 в пользу «Оттавы».

Райан Макдона вывел «Рейнджерс» вперёд на 28-й минуте (в большинстве), Райан Дзингел сравнял счёт чуть более, чем через минуту (29, в большинстве), а решающую шайбу забросил Эрик Карлссон на 56-й минуте.Второй матч серии пройдёт на льду «Оттавы» 29 апреля,

Вашингтон — Питтсбург 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Шайбы: 20:12 Кросби — 3 (Гентцель, Хорнквист) — 0:1, 21:04 Кросби — 4 (Хорнквист, Маатта) — 0:2, 38:17 Овечкин — 4 (Эллер, Оши) — 1:2, 48:05 Кузнецов — 2 (Нисканен) — 2:2, 52:36 Бонино — 2 (Уилсон, Шультц) — 2:3

Вратари: Холтби — Флери

Счет в серии - 0:1

Оттава — Нью-Йорк Рейнджерс 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Шайбы: 27:10 Макдонаг — 1 (Зуккарелло, Бучневич — больш) — 0:1, 38:39 Дзингель — 1 (Барроус, Туррис — больш) — 1:1, 55:49 Карлссон — 1 (Хоффман, Метот) — 2:1

Вратари: Андерсон — Лундквист

Счет в серии 1:0