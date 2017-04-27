Сборная Австрии разгромила команду Кореи на чемпионате мира по хоккею в Киеве

В столичном Дворце спорта завершился матч чемпионата мира по хоккею среди команд Дивизиона 1А, в котором сборная Австрии обыграла команду Южной Кореи, сообщает официальный сайт турнира.

Игра завешилась со счетом 5:0.

Австрийцы решили судьбу матча еще в первом периоде, забросив три безответных шайбы. В дальнейшем команда Роджера Бадера забросила еще по одному голу в каждом периоде.

На 13-й минуте счет открыл Лукас Хаудум, Спустя 50-й секунд, на той же минуте, Брайан Леблер забил второй гол, а на 17-й минуте Доминик Хайнрих довел счет до крупного - 3:0.

Во втором периоде Константин Комарек довел счет до 4:0. А в заключительном третьем - пятую шайбу забил Стевен Стронг.

Таким образом, после этого матча у команд Австрии и Кореи - по 9 очков, Казахстана - 9, Польши - 7, Венгрии - 3, Украины - 0.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня сборная Польши выиграла у команды Венгрии со счетом 2:0.