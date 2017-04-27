Сборная Польши обыграла Венгрию в первом матче дня чемпионата мира по хоккею в Киеве

В столичном Дворце спорта завершился первый матч дня чемпионата мира по хоккею среди команд Дивизиона 1А, в котором сборная Польши обыграла команду Венгрии, сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 2:0.

Судьба матча была решена на 6-й минуте второго периода, когда в течение 50 секунд поляки забросили две шайбы. Счет открыл Кшиштоф Запала, а затем Томаш Малашински удвоил преимущество своей команды. Любопытно, что второй гол поляки забили в меньшинстве. За нарушения правил был удален на 2 минуты Дамиан Капица.

Таким образом, на счету сборной Польши теперь 7 очков. Команда продолжает борьбу за попадание в двойку сильнейш команд и Топ-дивизион на ЧМ-2018.

У команды Венгрииосталось 3 балла и она потеряла все шансы на повышений в классе.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины по хоккею уступила в четвертой игре подряд, проиграв казахстану со счетом 2:4, и вылетела в третий дивизион ЧМ.