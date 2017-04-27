"Сент-Луис" дома уступил "Нэшвиллу" в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли

В заокеанской Национальной хоккейной лиге в ночь на четверг стартовал второй раунд Кубка Стэнли. Состоялись два матча, и в обоих победу праздновали гости.

«Нэшвилл Предаторз» на выезде переиграл «Сент-Луис Блюз» со счётом 4:3 в первом матче полуфинальной серии Западной конференции, сообщает официальный сайт НХЛ.

Матч был остановлен во втором периоде на 17 минут из-за тяжелой травмы хоккеиста «Нэшвилла» Кевина Фиалы. Фиала катился к воротам «Блюз», когда против него применил силовой приём Роберт Бортуццо. Форвард «Нэшвилла» упал и врезался в борт. Ему оказали медицинскую помощь прямо на льду и увезли с площадки на носилках. В итоге матч завершился победой «Нэшвилла» со счётом 4:3. Второй матч серии пройдёт на льду «Сент-Луиса» 29 апреля.

«Эдмонтон Ойлерз» на выезде переиграл «Анахайм Дакс» со счётом 5:3 и повел в серии — 1-0. Решающую шайбу записал на своё имя на 56-й минуте Адам Ларссон, а Леон Драйзатль забил в пустые ворота (59) и установил окончательный счёт.

Анахайм — Эдмонтон 3:5 (0:0, 1:1, 2:4)

Шайбы: 20:37 Гетцлаф — 4 (Фаулер, Кеслер — больш) — 1:0, 26:22 Летесту — 2 (Ньюджент-Хопкинс, Драйзайтль — больш) — 1:1, 46:23 Летесту — 3 (Драйзайтль, Макдэвид — больш) — 1:2, 28:03 Ларссон — 1 (Драйзайтль, Марун) — 1:3, 49:22 Ивс — 2 (Гетцлаф, Монтур) — 2:3, 50:47 Силфверберг — 3 (Кольяно, Кеслер) — 3:3, 55:20 Ларссон — 2 (Клефбом, Марун) — 3:4, 58:55 Драйзайтль — 2 (Лучич, Ларссон) — 3:5

Вратари: Гибсон — Талбо

Счет в серии 0:1

Сент-Луис — Нэшвилл 3:4 (0:1, 1:2, 2:1)

Шайбы: 11:24 Уилсон — 1 (Саббен, Эллис) — 0:1, 22:22 Саббен — 1 (Джохансен) — 0:2, 28:04 Парейко — 2 (Эдмундсон, Бродзяк) — 1:2, 32:11 Форсберг — 3 (Саббен, Йоси — больш) — 1:3, 46:48 Швартц — 3 (Счастны) — 2:3, 49:22 Соботка — 2 (Пааярви, Парейко) — 3:3, 54:55 Фиддлер — 1 (Уотсон) — 3:4

Вратари: Аллен — Ринне

Счет в серии 0:1