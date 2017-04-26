Хоккеист сделал предложение девушке в перерыве матча сборной Украины во Дворце спорта
15:26, 26 апреля 2017Хоккей
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Хоккеист команды "Белые медведи" предложил руку и сердце чемпионке Украины по хоккею.
Зрители хоккейного матча стали свидетелями предложения руки и сердца Алексея и Валерии / пресс-служба ЧМ по хоккею
В перерыве между периодами матча чемпионата мира по хоккею дивизиона 1А в Киеве между сборными Украины и Австрии на глазах всей страны родилась новая хоккейная семья.
Читайте такжеСборная Украины проиграла третий матч подряд чемпионата мира по хоккею в КиевеИгрок команды «Белые Медведи» Алексей Черных предложил руку и сердце действующей чемпионке Украины по хоккею в составе «Королев Днепра» Валерии Манчак. И она ответила ему: «Да!». Этот момент растрогал многотысячную аудиторию Дворца спорта.
Оргкомитет чемпионата мира по хоккею дивизиона 1А также поздравил счастливых молодоженов Алексея и Валерию Черных и пожелал им любви, радости и будущих спортивных достижений.
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