Хоккеист сделал предложение девушке в перерыве матча сборной Украины во Дворце спорта

В перерыве между периодами матча чемпионата мира по хоккею дивизиона 1А в Киеве между сборными Украины и Австрии на глазах всей страны родилась новая хоккейная семья.

Читайте такжеСборная Украины проиграла третий матч подряд чемпионата мира по хоккею в КиевеИгрок команды «Белые Медведи» Алексей Черных предложил руку и сердце действующей чемпионке Украины по хоккею в составе «Королев Днепра» Валерии Манчак. И она ответила ему: «Да!». Этот момент растрогал многотысячную аудиторию Дворца спорта.

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею дивизиона 1А также поздравил счастливых молодоженов Алексея и Валерию Черных и пожелал им любви, радости и будущих спортивных достижений.