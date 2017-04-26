Тренер сборной Украины по хоккею Пидгурский: "Я думал, результат будет другим, но все равно ребята молодцы"

Помощник тренера национальной сборной Украины по хоккею Дмитрий Пидгурский прокомментировал поражение команды от сборной Австрии в третьем матче на домашнем чемпионате мира в послематчевом общении со СМИ.

«Хорошо провели третий период. Единственное, что расстроило — не удалось распечатать ворота соперника. Мы до этого провели два тяжелых матча против Польши и Венгрии. Тяжело доставать эмоции. Нам это удалось сделать только в третьем периоде».

Читайте такжеЭкс-форвард сборной Украины по хоккею Варламов: Нужно больше бросать, и под воротами решать моменты«За счет этого Австрия имела преимущество. Мы где-то не успевали — многие удаления были нелепыми. Ребята молодцы, выстояли, особенно в игре 3 на 5. Я думал, результат будет другим, но все равно ребята молодцы, старались биться на протяжении всей игры», - добавил тренер.

«Не хватает хладнокровия в завершающих моментах. Надо либо закопать шайбу вместе с вратарем, либо найти последнюю передачу. У нас постоянно не хватает последнего решения», — отметил Пидгурский.

Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины проиграла третий матч подряд на домашнем чемпионате мира, уступив команде Австрии со счетом 0:1.

Украинцам осталось провести на турнира два матча - с одним из фаоритов сборной Казахстана и сенсационным лидером соревнований Южной Кореей.