Тренер сборной Украины по хоккею Пидгурский: "Я думал, результат будет другим, но все равно ребята молодцы"
Наставник нашей команды прокомментировал третье подряд поражение на домашнем чемпионате мира.
Помощник тренера национальной сборной Украины по хоккею Дмитрий Пидгурский прокомментировал поражение команды от сборной Австрии в третьем матче на домашнем чемпионате мира в послематчевом общении со СМИ.
«Хорошо провели третий период. Единственное, что расстроило — не удалось распечатать ворота соперника. Мы до этого провели два тяжелых матча против Польши и Венгрии. Тяжело доставать эмоции. Нам это удалось сделать только в третьем периоде».
Читайте такжеЭкс-форвард сборной Украины по хоккею Варламов: Нужно больше бросать, и под воротами решать моменты«За счет этого Австрия имела преимущество. Мы где-то не успевали — многие удаления были нелепыми. Ребята молодцы, выстояли, особенно в игре 3 на 5. Я думал, результат будет другим, но все равно ребята молодцы, старались биться на протяжении всей игры», - добавил тренер.
«Не хватает хладнокровия в завершающих моментах. Надо либо закопать шайбу вместе с вратарем, либо найти последнюю передачу. У нас постоянно не хватает последнего решения», — отметил Пидгурский.
Как сообщал УНИАН, накануне сборная Украины проиграла третий матч подряд на домашнем чемпионате мира, уступив команде Австрии со счетом 0:1.
Украинцам осталось провести на турнира два матча - с одним из фаоритов сборной Казахстана и сенсационным лидером соревнований Южной Кореей.