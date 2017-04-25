Сборная Украины проиграла третий матч подряд чемпионата мира по хоккею в Киеве

В столичном Дворце спорта завершился последний матч третьего тура чемпионата мира по хоккею среди команд второго по значимости Дивизиона 1А, в котором сборная Украины проиграла команде Австрии со счетом 0:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы проиграли третий матч турнира из трех.

Единственный голевой момент в этом матче произошел на 36-й минуте, когда Даниэль Вогер завершил комбинацию с участием Мартина Шуминга и Томаса Хандертфунда.

В концовке игры украинцы организовали штурм ворот соперника, заменив вратаря на 6-го полевого игрока, но так и не сумели забить хотя бы один гол.

Таким образом, украинцы остаются единственной командой на этом турнире, которая не набрала ни одного очка.

В турнирной таблице после 3-х туров у сенсационного лидера сборной Кореи 9 очков, Австрии - 6, Казахстана - 5, Польши - 4, Венгрии - 3, Украины - 0.