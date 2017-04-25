Сборная Казахстана выиграла у Польши в первом матче дня Чемпионата мира по хоккею в Киеве

В столичном Дворце спорта завершился первый матч дня Чемпионата мира по хоккею во втором по значимости Дивизионе 1А, в котором сборная Кахзахстана обыграла команду Польши, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершлся в овертайме со счетом 1:0.

Единственную шайбу на 62-й минуте игры забросил Кевин Даллмэн.

Таким образом, сборная Каазхстана вышла на 2-е место в промежуточной турнирной таблице. У команды Польши - 3-е место.

Читайте такжеЭкс-форвард сборной Украины по хоккею Варламов: Нужно больше бросать, и под воротами решать моментыЕдиноличным лидером остается сборная Южной Кореи - 6 очков, далее идут Казахстан - 5, Польша - 4, Австрия и Венгрия - по 3, Украина - 0.

Сегодня состоятся еще два матча турнира: Венгрия - Корея (17:00) и Украина - Австрия (20.30).

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1А проходит в Киеве с 22 по 28 апреля. Из шести команд-участниц две лучшие выходят в Топ-дивизион, худшая - выбывает в третий по значимости Дивизион 1В.