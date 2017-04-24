Австрия обыграла Венгрию в единственном матче дня ЧМ по хоккею в Киеве

В столичном Дворце спорта завершидся единственный матч понедельника на Чемпионате мира по хоккею, в котором сборная Австрии обыграла команду Венгрии. сообщает официальный сайт турнира.

Игра завершилась со счетом 3:1.

Команды провели на равных два периода. На 4-й минуте игры счет открыл Томас Раффл из сборной Австрии, а на 7-й Киган Дансееру из сборной Венгрии сравнял результат. Во втором периоде моментов не создала ни одна, ни другая команда.

Читайте такжеСборная Украины по хоккею проиграла Польше в матче чемпионата мираСудьба матча была решена в заключительной 20-минутке. На 45-й минуте Фабио Хоффер вывел австрийцев вперед, а на 48-й Доминик Хайнрих увеличил преимущество австрийцев и установил окончательный счет игры.

Таким образом, по итогам 2-х туров у сборной Южной Кореи 6 очков, Австрии, Венгрии, Польши, Казахстана - по 3, Украины - 0.

Во вторник наша команда проведет матч 3-го тура против сборной Австрии.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1А проходит в Киеве с 22 по 28 апреля. Из шести команд-участниц две лучшие выходят в Топ-дивизион, худшая - выбывает в третий по значимости Дивизион 1В.