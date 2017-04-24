Экс-форвард сборной Украины по хоккею Варламов: Нужно больше бросать, и под воротами решать моменты

Сборная Украины проиграла первые два матча на домашнем мировом первенстве, чем очень осложнила себе жизнь в том дивизионе, в какой с таким трудом пробивалась год назад. Свое мнение по поводу игры и перспектив команды озвучил ее недавний лидер Сергей Варламов, сообщает Sport.ua.

"Вообще ожидал другого результата, все мечтали и надеялись. Как играла команда, особенно в последние 10 минут, понравилось. Если бы они в таком темпе играли и на таких скоростях весь матч, то результат, думаю, был бы другой", начал Варламов.

На вопрос о том, стало ли ключевым моментом неиспользованное большинство в третьем периоде при счете 1:1, или когда играли 5 на 3 и уже проигрывали 1:2, игрок отметил: "Оба этих момента. При игре «пять на три» – время позволяло решить, нужно было забивать, но не получилось".

Говоря о потере командой Бондарева накануне решающих матчей, Варламов отметил: "Конечно, это лидер, ветеран, на которого ребята равнялись, он мог бы в такой ситуации и помочь. Но там хватает игроков, которые могут помочь решить в следующем матче, просто нужно забивать".

Читайте такжеТренер сборной Украины Савицкий: С такими соперниками, как Венгрия и Казахстан, можно играть"В таких ситуациях, когда шайба не идет в ворота, нужно играть от простого: больше бросков и всем на добивание идти, пытаться под воротами решить. Может, терпения не хватило, нужно у ребят спросить", - добавил Варламов.

А говоря о болельщиках заметил: "Во втором матче боление понравилось больше, в первом просто люди пришли и смотрели. Давно не было хоккея в Киеве и болельщики не были готовы к тому, как нужно поддерживать, может, забыли. В матче с Польшей поддержка была сильнее и это чувствовалось".

Говоря же о впечатлениях от турнира в целом, экс-лидер украинской команды отметил: "Все неплохо вышло. Большой акцент был поставлен на то, чтобы болельщиков на трибуны привлечь и посещаемость показывает, что это удалось. Надеюсь, на следующих матчах такая же посещаемость будет, как и в первые два дня".

Как сообщал УНИАН, ЧМ-2017 по коххею в Дивизионе 1А проходит с 22 по 28 апреля. По итогам турнира две сильнейшие команды выйдут в элитный Топ-дивизион. Худщая команда попадет в третий по значимости Дивизион 1В.