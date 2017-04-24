На матче чемпионата мира по хоккею болельщики призвали возродить "Сокол"

Во время игры чемпионата мира по хоккею Польша - Украина в киевском Дворце спорта состоялась акция, во время которой болельщики призвали возродить столичную команду "Сокол", сообщает sokol.kiev.ua.

Во втором периоде в секторе №5, который известен своими хоккейными фанатами еще с 70-х годов ХХ века, поклонниками хоккея был вывешен баннер «Верните киевлянам Сокол».

Киевский ХК «Сокол» — символ украинского хоккея, который на равных боролся с сильнейшими командами мира , уже три сезона не играет среди профессиональных команд.

ХК«Сокол» (Киев) — 12-кратный чемпион Украины, бронзовый призер чемпионата СССР, двукратный чемпион Восточно-Европейской хоккейной лиги, воспитал ряд чемпионов мира и Олимпийских игр.

На сегодня, киевский «Сокол» существует только на бумаге, хотя ДЮСШ продолжает воспитывать юных хоккеистов. В 2009-м году в Пуще Водице для киевского «Сокола» было выделено 29 га земли под строительство новой арены, но строительство арены не началось до сих пор.