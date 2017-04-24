НХЛ опубликовала расписание второго раунда Кубка Стэнли
Борьбу за звание сильнейшей команды лиги сезона 2016/17 продолжат восемь команд.
Национальная хоккейная лига в ночь на понедельник опубликовала даты и время начала матчей второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт лиги.
Он стартует в ночь на среду, 26 апреля.
Время начала игр может измениться.
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"Вашингтон Кэпиталз" (Столичный, 1) - "Питтсбург Пингвинз" (Столичный, 2)
27 апреля, четверг (пятница, 02:30 по Киеву) - в Вашингтоне
29 апреля, суббота (воскресенье, 03:00) - в Вашингтоне
1 мая, понедельник (вторник, 02:30) - в Питтсбурге
3 мая, среда (четверг, 02:30) - в Питтсбурге
*6 мая, суббота - в Вашингтоне (время будет названо позже)
*8 мая, понедельник - в Питтсбурге
*10 мая, среда - в Вашингтоне
"Оттава Сенаторз" (Атлантический, 2) - "Нью-Йорк Рейнджерс" (Столичный, 4)
27 апреля, четверг (пятница, 02:00 мск) - в Оттаве
29 апреля, суббота (22:00 мск) - в Оттаве
2 мая, вторник (среда, 02:00 мск) - в Нью-Йорке
4 мая, четверг (пятница, 02:30 мск) - в Нью-Йорке
*6 мая, суббота - в Оттаве (время будет названо позже)
*9 мая, вторник - в Нью-Йорке
*11 мая, четверг - в Оттаве
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
"Анахайм Дакс" (Тихоокеанский, 1) - "Эдмонтон Ойлерз" (Тихоокеанский, 2)
26 апреля, среда (четверг, 05:30 мск) - в Анахайме
28 апреля, пятница (суббота, 05:30 мск) - в Анахайме
30 апреля, воскресенье (понедельник, 02:00 мск) - в Эдмонтоне
3 мая, среда (четверг, 05:00 мск) - в Эдмонтоне
*5 мая, пятница - в Анахайме (время будет названо позже)
*7 мая, воскресенье - в Эдмонтоне
*10 мая, среда - в Анахайме
"Сент-Луис Блюз" (Центральный, 2) - "Нэшвилл Предаторз" (Центральный, 4)
26 апреля, среда (четверг, 03:00 мск) - в Сент-Луисе
28 апреля, пятница (суббота, 03:00 мск) - в Сент-Луисе
30 апреля, воскресенье (22:00 мск) - в Нэшвилле
2 мая, вторник (среда, 04:30 мск) - в Нэшвилле
*5 мая, пятница - в Сент-Луисе (время будет названо позже)
*7 мая, воскресенье - в Нэшвилле
*9 мая, вторник - в Сент-Луисе
Как сообщал УНИАН, в ночь на понедельник последними участниками четвертьфинала Кубка Стэнли стали "Вашингтон Кэпиталс" и "Оттава Сенаторз".