НХЛ: "Вашингтон" и "Оттава" завоевали последние путевки в четвертьфинал Кубка Стэнли

В ночь на понедельник в Национальной хоккейной лиге состоялись заключительные матчи первого раунда плей-офф Кубка Стэнли, по итогам которых путевки в 1/4 финала завоевали "Вашингтон Кэпиталс" и "Оттава Сенаторз", сообщает официальный сайт лиги.

Серии с участием обеих команд завершились в шести матчах, с общим счетом 4-2.

При этом, победитель регулярного чемпионата НХЛ нынешнего сезона "Вашингтон Кэпиталз" свой последний матч выиграл только в овертайме, забросив победную шайбу на 66-й минуте.

Бостон – Оттава – 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 18 Стэффорд (Макэвой, Маршанд); 1:1 – 23 Райан (Карлссон, Брассар); 1:2 – 28 Террис (Дзингел); 2:2 – 41 Бержерон (Миллер, Маршанд); 2:3 – 66 Макартур (Брассар, Райан).

Счет в серии: 2-4.

Торонто – Вашингтон – 1:2 ОТ (0:0, 0:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 47 Мэттьюс (Хайман, Райлли); 1:1 – 52 Юханссон (Орпик, Эллер); 1:2 – 66 Юханссон (Карлсон, Уильямс).

Счет в серии: 2-4.