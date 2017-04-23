Сборная Украины по хоккею проиграла Польше в матче чемпионата мира

В киевском Дворце спорта завершился матч второго тура чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Украины проиграла команде Польши, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 1:2.

Поляки открыли счет в матче за 4 секунды до окончания первого периода, когда точный удар удался Томашу Малашински. Он завершил комбинацию с участием Гжегожа Пасьюта и Патрика Вронки.

Читайте такжеСборная Украины по хоккею уступила Венгрии в первом матче чемпионата мира В концовке второго периода, на 39-й минуте, Роман Благой после подачи Сергея Кузьмика сравнял счет в матче - 1:1.

Но, в третьем периоде, на 47-й минуте, Дамьян Капица после комбинации с участием Мацея Кручика и Кристина Дзюбински, забил победный гол - 1:2.

Таким образом, украинская команда проиграла второй матч подряд в основное время и не имеет ни одного очка в турнирной таблице.

Лидирует команда Южной Кореи, на счету которой 6 очков. Далее идут - Венгрия, Польша, Казахстан - по 3, Австрия и Украина (0).