НХЛ: "Рейнджерс", "Эдмонтон" и "Сент-Луис" вышли во второй раунд Кубка Стэнли

За океаном продолжается пострегулярный сезон лиги.

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге состоялись матчи в трех парах 1/8 финала Кубка Стэнлми и во всех трех определились победители серий, сообщает официальный сайт лиги. В четвертьфинал вышли "Нью-Йорк Рейнджерс", "Эдмонтон Ойлерз" и "Сент-Луис Блюз". Миннесота – Сент-Луис 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:1) Шайбы: 0:1 – 7 Тарасенко (Шварц), 0:2 – 10 Стеен (Парайко), 1:2 – 18 Сутер (Сперджен), 1:3 – 47 Штястны (Лехтеря, Шварц), 2:3 – 50 Койву (Нидеррайтер, Гранлунд), 3:3 – 54 Цукер (Брудин, Хаула), 3:4 – 69 Пяярви-Свенссон (Лехтеря, Соботка) Счет в серии: 1-4 Рейнджерс – Монреаль 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) Шайбы: 0:1 – 6 Емелин (Лехконен, Радулов), 1:1 – 22 Зукарелло-Асен (Макдона, Зибанежад), 2:1 – 33 Зукарелло-Асен ( Миллер, Хэйс), 3:1 – 59 Степан (Джирарди) Счет в серии: 4-2 Сан-Хосе – Эдмонтон 1:3 (0:0, 0:2, 1:1) Шайбы: 0:1 – 20 Драйзайтль (Клефбом, Ларссон), 0:2 – 21 Слепышев, 1:2 – 52 Марло (Донской, Кутюр), 1:3 – 59 Макдэвид (Секера) Счет в серии: 2-4

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