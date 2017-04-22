Казахстан обыграл Австрию в последнем матче первого игрового дня чемпионата мира по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Дивизионе 1А, проходящем в Киеве, состоялся последний, вечерний матч первого игрового дня. Один из фаворитов турнира - сборная Казахстана - обыграла команду Австрии.

В первом периоде сборная Казахстана обеспечила себе весомое преимущество, забросив две шайбы. Обе на счету американского "легионера" казахской команды Найджела Доуса.

Во второй 20-минутке австрийцы восстановили статус-кво. Решающим стал третий период - Владимир Маркелов сделал счет 3:2 в пользу команды Казахстана, сообщает официальный сайт соревнований.

Австрия - Казахстан - 2:3 (0:2, 2:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 Доус (08:26), 0:2 Доус (14:56), 1:2 Комарек (24:32), 2:2 Раффль (37:31), 2:3 Маркелов (43:38)

Положение команд после первого тура:

1. Венгрия - 3 очка, 2. Корея - 3, 3. Казахстан -3, 4. Австрия - 0, 5. Украина - 0, 6. Польша - 0.