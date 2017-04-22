На чемпионате мира по хоккею в Киеве сборная Южной Кореи обыграла Польшу
20:41, 22 апреля 2017Хоккей
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Южнокорейские хоккеисты подтвердили статус одного из фаворитов.
Южная Корея - Польша - 4:2 / wmia2017.iihf.com
В субботу во втором матче чемпионата мира по хоккею в Дивизионе 1А в Киеве сборная Южной Кореи обыграла команду Польши.
Южная Корея - Польша - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Шайбы: 07:51 Кисунг Ким (Ахн) — 1:0; 27:07 Сангву Син (Вусанг Парк, Вонйун Ким) — 2:0; 34:40 Брык (Пасют, Вронка — больш.) — 2:1; 42:07 Юнг Юн Ли (Свифт) — 3:1; 46:02 Сангвук Ким (Янг) — 4:1; 49:48 Почеха (Запала) — 4:2
Вратари: Далтон — Одробны
Как сообщал УНИАН, в первой игре сборная Украины уступила Венгрии 3:5.
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