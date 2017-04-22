Тренер сборной Украины Савицкий: С такими соперниками, как Венгрия и Казахстан, можно играть

Главный тренер сборной Украины Александр Савицкий прокомментировал поражение от Венгрии в стартовом матче чемпионата мира в дивизионе IA, сообщает Xsport.

«Наша команда показала неплохой настрой, боевой дух. Игроки ложились под шайбу, ловили ее, грудь подставляли. Такой настрой порадовал. Немного не хватило терпения – есть такое понятие в хоккее. Не дотерпели, допустили ошибки, поэтому результат налицо.

Игра в большинстве? Команда Венгрии умеет защищаться, и этим все сказано.

Очевидно, что венгры готовы лучше и по составу сильнее. В прошлом году они играли в элите. Сейчас с ребятами говорили, что просто не нужно терять концентрацию. Мы видим, что можно играть с такими соперниками, как Венгрия и Казахстан. Просто нужно сохранять концентрацию. Мы сегодня играли хорошо, но не дотерпели.

Мы готовились к тяжелой игре, ничего нового нет. Мы ожидали активной игры от соперника и просили ребят сыграть внимательно», – сказал Савицкий.

Следующий матч Украина проведет против Польши 23 апреля.