Сборная Украины по хоккею уступила Венгрии в первом матче чемпионата мира

Сегодня в Киеве стартовал чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1А.

В стартовой игре встретились сборные Украины и Венгрии. Команда Александра Савицкого продемонстрировала бойцовские качества и хорошую комбинационную игру, но уступила в первом поединке чемпионата со счетом 3:5.

После небольшой раскачки украинцы первыми отличились в стартовом периоде - отличился Сергей Кузьмик, впрочем, венгры еще до первого перерыва сравняли счет.

Во втором периоде вперед вышли уже гости, но затем Никита Буценко забросил шайбу после ошибки вратаря соперников, реализовав большинство. А вскоре хозяева даже вышли вперед: сборная Украины продавила защитные порядки венгров, и Буценко на пятачке оказался расторопнее всех, оформив дубль.

В заключительной 20-минутке украинская команда не сумела сохранить добытое преимущество. В середине периода за венгров отличились Сарауэр и Дансеро. В последние две минуты "сине-желтые" бросили все силы, чтобы добыть хотя бы очко, убрав в с площадки вратаря. Венгры выстояли, забив напоследок в пустые ворота. Поражение сборной Украины - 3:5.

Украина - Венгрия - 3:5 (1:1; 2:1; 0:3)

1:0 - Кузьмик (13:48), 1:1 - Барталиш (Эрдели, 14:35), 1:2 - Ваш (Эрдели, Ширани, 20:19), 2:2 - Буценко (Катрич, 27:33), в большинстве, 3:2 - Буценко (Лялька, 38:49), 3:3 - Сарауэр (Верс, Когер, 50:41), 3:4 - Дансеро (Сарауэр, Хари, 52:51), 3:5 - Хари (Галло, Сагерт, 59:49), в большинстве, в пустые ворота.

Украина: Захарченко - Победоносцев, Кугут, Толстушко, Алексюк, Игнатенко, Исаенко, Варивода, Катрич - Буценко, Бабинец, Лялька, Благой, Бондарев, Нименко, Петранговский, Гниденко, Кича, Кузьмик, Чернышенко, Гаврик.