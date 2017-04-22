Команда НХЛ "Бостон" добыла победу в матче Кубка Стэнли с "Оттавой" на 31-й минуте овертайма

В ночь на 22 апреля в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в рамках первого раунда плей-офф Кубка Стэнли состоялось два матча ¼ финала Восточной конференции.

В Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл в овертайме «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом матче со счетом 2:1 и вышел вперед в серии до четырех побед – 3:2.

В составе победителей голы забили Ти Джей Оши (19-я минута) и Джастин Уильямс (62). У гостей единственный гол на счету Остона Мэттьюса (26). Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин в первом периоде получил травму левого колена и с помощью партнеров покинул лед.

«Бостон Брюинз» на выезде вырвал победу во втором овертайме у «Оттавы Сенаторз» - 3:2 и сократил отставание в серии до 2:3. В составе победителей в основное время отличились Давид Пастрняк (29), Шон Курали (38). Победу «Брюинз» принес Курали на 31-й минуте овертайма. У «Оттавы» голы забили Марк Стоун (12) и Жан-Габриэль Пажо (21).

Вашингтон Кэпиталз — Торонто Мэйпл Лифс — 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

1:0 – Оши (Бекстрём, Шаттенкирк) – 18:15 (5x4), 1:1 – Мэттьюс (Нюландер, Хайман) – 26:00, 2:1 – Уильямс (Кузнецов, Юханссон) – 61:04

Счет в серии: 3-2

Оттава Сенаторз – Бостон Брюинз – 2:3 2ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)

1:0 – Стоун (Брассар, Хоффман)- 11:19, 2:0 – Пажо (Берроуз, Сталберг) – 20:30, 2:1 – Пастрняк (Бержерон, Маршанд) – 28:40, 2:2 – Курали (Морроу, Бэкес) – 37:05, 2:3 – Курали (Макэвой, Бэкес) – 90:19

Счет в серии: 3-2