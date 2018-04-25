ЧМ по хоккею в Киеве: с осторожным оптимизмом и в надежде на "элиту"

Согласно формуле соревнований, 6 команд сыграют круговой турнир «каждый с каждым». То есть, каждая команда проведет по пять игр. Две сильнейшие сборные, по итогам соревнований, попадут в ТОП-дивизион следующего чемпионата мира-2018. Худшая команда киевского турнира в следующем году будет выступать в третьем по значимости Дивизион 1В.

Нынешний турнир примечателен по многим параметрам, причем в международном формате. Так, организаторы киевского ЧМ в буквальном смысле слова изобрели новый календарь турнира. На протяжении многих лет было принято, что в низших дивизионах, где играют по 6 команд, турнир проводится по стандартной формуле – 5 игровых дней (по 3 матча) и 2 выходных. В этом году так проводятся соревнования в 1В и других, еще более низких лигах. А вот на турнире 1А матчи будут проходить каждый день - от одной до трех игр - что, по мнению организаторов, существенно скажется на зрительском интересе к чемпионату.

Рациональное зерно, безусловно, тут присутствует. Если раньше матчи автоматически разделялись на непрестижные дневные (особенно, в будний день) и ТОПовые вечерние, то в этот раз, когда матчи проходят каждый день, игр с приставкой ТОП станет больше. И, находящийся обычно на работе в дневное время, болельщик сможет ежедневно уделять внимание игре, которая будет начинаться в 20.30.

Еще одним новшеством чемпионата мира в Украине стал хоккейный городок, который открылся накануне на площади перед Дворцом спорта в Киеве. На протяжении всего турнира здесь будет широкий спектр развлечений – от выступлений артистов разных жанров, до возможности лично сразиться в хоккей (настольный или роликовый), сфотографироваться на фоне официальных талисманов и эмблемы турнира и посетить фуд-корт, где можно как быстренько перекусить, так и плотно поесть.

В Украине уже несколько раз проходили хоккейные чемпионаты мира в различных возрастных категориях и различных дивизионах (кроме элитного), но ни разу организаторы не предлагали столь насыщенной около хоккейной программы, как в этом году.

Впрочем, главным действием, безусловно, будет сам хоккей. В Киеве сойдутся шесть команд, которые поведут борьбу за право вернуться в элиту. Ведь все команды, за исключением сборной Южной Кореи, знают, что такое ТОП-дивизион, и играли там не один раз. Вообще в Киеве подобралась крайне солидная компания, где, по существующему рангу, сборная Украины является… самой слабой. Украинцы в прошлом, 2016-м, году стали победителями чемпионата мира в третьем по значимости Дивизионе 1В и только вернулись во второй дивизион. Поэтому, подавляющее большинство специалистов крайне осторожно, если не скептически, относятся к шансам нашей команды на попадание в элиту уже по итогам нынешнего турнира. Единственное явное преимущество – «свой» лед и болельщики. Хотя этого, конечно, недостаточно в борьбе с мастеровитыми соперниками.

Сборная Украины по хоккею в последние годы переживает далеко не лучшие времена. Если за первые 6 лет своего существования (1992-1998 годы) команда уверенно преодолела все низшие дивизионы и дошла до ТОП-уровня, где играла с 1999 по 2007 год включительно, то после вылета из элиты, с 2008-го до 2016-го, команда не только ни разу не смогла вернуться в элиту, но и периодически выбывала в третий по значимости Дивизион. В частности, в прошлом году наша команда выиграла турнир ЧМ 1В в Загребе (Хорватия), сумев вернуться в 1А. Времена, когда команда играла в элите и даже попадала в десятку лучших (ЧМ-2001 и ЧМ-2002) уже давно прошли. А выступление на Олимпиаде, как это единственный раз было в Солт-Лейк Сити-2002, и вовсе кажется «космосом».

Отсутствие должного результата породило целый ряд сопутствующих проблем. Главная из которых – отказ игроков высокого класса выступать в команде. Кроме ряда травмированных хоккеистов, тренерский штаб национальной сброной в этом году недосчитался отечественных хоккеистов из Континентальной хоккейной лиги. Форвард российского ХК «Сочи» Павел Падакин, его коллега по амплуа из китайского «Кунлунь Ред Стар» Алексей Поникаровский, а также вратарь хорватского «Медвешчака» Сергей Гайдученко отказались играть в составе национальной команды на домашнем чемпионате.

Причина – до боли банальна. Хоккеисты решили не получать статус легионера в своей лиге, а также не рисковать здоровьем после сезона в КХЛ. Клубы из Украины не входят в КХЛ, а, соответственно, выступление в национальной сборной автоматически ставит «клеймо» на хоккеисте, от которого может потом отказаться клуб. Легионеры в командах КХЛ имеют строго ограниченные квоты, и не каждый клуб захочет держать «лишнего» игрока, который, по собственной инициативе, выступил на чемпионате мира. Интересы клуба в сегодняшних реалиях стоят гораздо выше.

Любопытно, что ситуация в сборной Украины типична для любой национальной команды второго и более низших дивизионов. Только на турнир Элит игроки охотно съезжаются в свои сборные из ведущих европейских чемпионатов (и даже самой престижной в мире заокеанской Национальной хоккейной лиги).

Помимо упомянутой троицы, накануне турнира украинская команда лишилась еще ряда игроков. Алексей Мельников из ХК «Кременчук» не успел восстановиться к началу турнира после травмы, а его одноклубник вратарь Севастьян Карпенко, по мнению тренерского штаба, не готов к турниру психологически. Разумеется, неуверенный в себе вратарь ничем не может помочь национальной сборной. Также не заслужили доверия тренерского штаба защитники Владимир Романенко и Виталий Андрейкив, от услуг которых Александру Савицкому пришлось отказаться. А вот потеря двух других ведущих игроков команды весьма и весьма досадна. К турниру не успели подготовиться, после полученных травм во время выступлений за свои клубы, форвард чемпиона Украины донецкого «Донбасса» Виктор Захаров и его коллега по амплуа из белорусской «Юности» (Минск) Андрей Михнов.

Впрочем, главный тренер сборной Украины Савицкий, несмотря на все проблемы, весьма спокоен и настроен на рабочий лад. Даже больше… «Я бы сказал так: ставить какие-то другие задачи лично для себя не намерен. Я буду бороться только за попадание в элиту. Реально ли? Надеемся и верим. Нашей команде, тем более, у себя дома, все по плечу. Будем настраиваться только на победу», - отметил специалист в комментарии УНИАН.

На уточняющий вопрос о том, что в элиту, по итогам ЧМ в Дивизионе 1А, выходит две команды и какой конкретный результат сборной Украины на ЧМ-2017 устроит лично тренера, ответил лаконично: «Только первое место. Я настраиваю команду исключительно на победу».

Менее категорично высказываются игроки сборной, хотя также верят в то, что возможен даже максимальный результат – попадание в двойку сильнейших и выход в элиту.

Защитник сборной Украины и столичного «Дженералз» Александр Победоносцев накануне старта турнира отметил: «Мандража перед стартом нет. Все ребята готовы к турниру и настроены оптимистично. Настраиваемся на победу в каждой игре. Постараемся показать свой лучший хоккей и порадовать своих болельщиков».

«Фаворитами являются сборные, которые последнее время выступали в элитном дивизионе. Это Казахстан, Австрия, Венгрия. Но мы готовы дать бой всем, включая Польшу и Южную Корею. Будем стараться в каждой игре зарабатывать очки и подниматься в турнирной таблице», - добавил Победоносцев.

Игрок четко очертил круг основных претендентов на победу в киевском турнире, исходя из результатов всех шести команд-участниц в последние годы. Так, например, сборные Казахстана и Венгрии еще в прошлом году участвовали в Элит-дивизионе ЧМ, заняв на турнире, проходившем в Москве, 15-16 места. До этого, сборная Казахстана участвовала в чемпионатах мира в 2014-м, 2012-м и 2010-м годах, регулярно попадая в элиту и также регулярно из нее выбывая. Кстати, победителем ЧМ-2011 в Дивизионе 1А, который проходил в Киеве, стала именно сборная Казахстана, завоевав путевку в элиту на 2012-й год.

В свою очередь, для команды Венгрии ЧМ-2016 стал лишь вторым проведенным в элите (после 1939-го года!). Если в 30-е годы прошлого столетия команда была завсегдатаем элитного турнира и даже добиралась до 5-го места, то затем не могла попасть в сильнейший дивизион аж до 2009-го года, когда заняла последнее, 16-е место, и вновь его покинула. Попытка номер два была совершена в 2016-м, но также не увенчалась успехом. Команда хоть и заняла более высокое 15-е место, все равно вынуждена была покинуть элиту в компании с Казахстаном.

В свою очередь, сборная Австрии, как и команда Казахстана, на протяжении многих лет балансировала между ТОП-дивизионом и 1А. В 2007, 2009, 2011, 2013 и 2015 годах команда играла в компании ведущих команд мира, но неизменно выбывала во второй дивизион. Возвращаться удавалось также постоянно, за исключением 2016-го года, когда австрийцы в 1А заняли скромное 4-е место. Традиция прервалась, но команда по-прежнему сильна и на слуху у специалистов.

Особняком в этой компании держатся скромные по своим достижениям команды Польши и Южной Кореи, которым специалисты пророчат борьбу за выживание во втором дивизионе с, как ни грустно звучит, командой Украины.

Сборная Польши в последний раз выступала на чемпионате мира в элитной компании в 2002-м году (14-е место), а до этого – в уже далеком 1992-м (12-е место). А ведь еще в 1989-м году команда заняла 8-е место в элите.

Кстати, в прошлом году на домашнем турнире в Катовице поляки находились буквально в шаге от выхода в элиту. Команда набрала по 9 очков со сборной Италии в борьбе за 2-3 места, но уступила в личном противостоянии – 1:3. Тогда вместе с итальянцами в элитный дивизион вышла команда Словении. В какой форме «Кадра» подошла к нынешнему турниру, мы узнаем уже совсем скоро. В частности, матч 2-го тура соревнований в Киеве Польша - Украина состоится уже в воскресенье, 23 апреля.

Наконец, один из явных аутсайдеров турнира – сборная Южной Кореи. Команда никогда не поднималась выше 21-го места в сводной таблице мировых первенств (по нынешней классификации – 5-е место в Дивизионе 1А). Хоккей в Южной Корее - вид спорта относительно молодой (национальная сборная появилась только в 1979-м году) и сказать, что он развивается в стране семимильными шагами, никак нельзя. Постепенный прогресс есть, но он крайне незначителен. В частности, команда занимала 5-е место в Дивизионе 1А в 2013-м году, после чего, на следующий год, выбыла из второго по значимости турнира, а еще через год выиграла соревнования в третьем дивизионе и вернулась во второй. В 2016-м корейцам удалось отстоять свое место в 1А. Но думать об элите этой сборной еще слишком рано.

Что радует во взаимоотношениях сборных Украины и Кореи, так это статистика очных матчей – две встречи и два провала азиатов с общим счетом 3:24.

Первый матч ЧМ-2017 в Киеве начнется уже в субботу, 22 апреля, в 13.30. Легкой жизни никто не обещает, ведь уже первым соперником украинцев в матче-открытии турнира станет команда Венгрии. С учетом обещаний главного тренера нашей команды, это будет едва ли не ключевая игра в борьбе за путевку в элиту. На следующий день, в воскресенье, не менее важный матч с поляками. А ведь еще и три другие игры уик-энда.

Скучать хоккейным болельщикам не придется точно. И так - вплоть до следующей пятницы.

Кирилл Стадниченко