Команды НХЛ "Питтсбург" и "Нэшвилл" вышли во второй раунд Кубка Стэнли

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге состоялись четыре матча первого раунда Кубка Стэнли, где в двух парах определились участники второго раунда, сообщает официальный сайт лиги.

"Питтсбург Пингвинз" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 5:2 и выиграл серию с общим счетом 4-1.

В другой паре "Нэшвилл Предаторз" обыграл "Чикаго Блэк Хоукс" со счетом 4:1 и выиграл серию всухую - 4-0.

Питтсбург – Коламбус – 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 9 Кессел (Малкин, Шульц); 2:0 – 21 Раст (Малкин, Кессел); 3:0 – 23 Раст (Хэйнси); 3:1 – 29 Карлссон (Ганье); 3:2 – 32 Дженнер (Джонс, Эткинсон); 4:2 – 45 Кросби (Кессел, Малкин); 5:2 – 46 Уилсон (Шири, Дэйли).

Счет в серии: 4-1

Монреаль – Рейнджерс – 2:3 ОТ (2:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 12 Лехконен (Гальченюк, Болье); 1:1 – 15 Фаст (Зибанежад); 2:1 – 16 Галлахер (Марков, Лехконен); 2:2 – 38 Шей (Веси, Нэш); 2:3 – 74 Зибанежад (Крайдер).

Счет в серии: 2-3

Нэшвилл – Чикаго – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Шайбы: 1:0 – 29 Йоси (Джохансен, Эллис); 2:0 – 48 Сиссонс (Эллис, Арвидссон); 3:0 – 50 Йоси (Уотсон, Сиссонс); 3:1 – 54 Тэйвс (Кэйн, Панарин); 4:1 – 58 Арвидссон (Суббан, Форсберг).

Счет в серии: 4-0

Эдмонтон – Сан-Хосе – 4:3 ОТ (1:2, 1:1, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 5 Марун (Беннинг); 1:1 – 10 Бедкер (Серенсен, Тирни); 1:2 – 15 Марло (Диллон, Торнтон); 1:3 – 28 Шлемко (Уорд, Бедкер); 2:3 – 38 Летесту (Макдэвид, Драйзайтль); 3:3 – 57 Клефбом (Беннинг, Деарнэ), 4:3 – 78 Деарнэ (Секера, Драйзайтль).

Счет в серии: 3-2