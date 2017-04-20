Сборная Украины по хоккею потеряла еще одного игрока перед чемпионатом мира

Главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Савицкий объявил о том, что опытный нападающий минской «Юности» Андрей Михнов, который является одним из ведущих игроков национальной команды, не сможет принять участие в чемпионате мира, сообщает Sport.ua.

33-летний хоккеист не успевает восстановиться после травмы, которую получил в плей-офф чемпионата Беларуси.

Читайте такжеСборная Австрии по хоккею назвала состав на чемпионат мира в КиевеРанее расположение сборной Украины покинули Владимир Романенко, Виталий Андрейкив и Севастьян Карпенко.

Кроме того, Виктор Захаров и Алексей Мельников также не успеют восстановиться к турниру.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею пройдет в киевском Дворце спорта с 22 по 28 апреля.