Сборная Украины по хоккею потеряла еще одного игрока перед чемпионатом мира

16:51, 20 апреля 2017
Хоккей
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Андрей Михнов так и не восстановился от полученной травмы в плей-офф чемпионата Беларуси.

Андрей Михнов не поможет сборной Украины ны ЧМ / SPORTARENA.com

Главный тренер сборной Украины по хоккею Александр Савицкий объявил о том, что опытный нападающий минской «Юности» Андрей Михнов, который является одним из ведущих игроков национальной команды, не сможет принять участие в чемпионате мира, сообщает Sport.ua.

33-летний хоккеист не успевает восстановиться после травмы, которую получил в плей-офф чемпионата Беларуси.

Читайте такжеСборная Австрии по хоккею назвала состав на чемпионат мира в КиевеРанее расположение сборной Украины покинули Владимир Романенко, Виталий Андрейкив и Севастьян Карпенко.

Кроме того, Виктор Захаров и Алексей Мельников также не успеют восстановиться к турниру.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею пройдет в киевском Дворце спорта с 22 по 28 апреля. 

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Теги: #сборная Украины#хоккей#чемпионат мира