Состав сборной Украины по хоккею сократился еще на две фамилии накануне чемпионата мира

Список игроков национальной сборной команды Украины, которая продолжает подготовку к чемпионату мира по хоккею, сократился еще на две фамилии. Об этом сообщает официальный сайт ФХУ.

Из-за травмы участие в турнире не примет защитник-универсал хоккейного клуба «Кременчуг» Алексей Мельников. В то же время после вчерашнего двустороннего поединка по решению тренерского штаба лагерь команды покинул еще один представитель серебряных призеров чемпионата Украины Сергей Карпенко. Тренерский штаб поблагодарил обоих исполнителей за работу.

Отметим, что участие в двустороннем матче взял Роман Благой, который продолжает восстановление после травмы. Сама же игра прошла в закрытом режиме.