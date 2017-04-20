Юниорская сборная Украины по хоккею проиграла Австрии на ЧМ

В словенском Бледе состоялись матчи 4-го тура чемпионата мира по хоккею среди юниоров в третьем по значимости Дивизионе 1В, где сборная Украины проиграла команде Австрии и лишилась шансов на попадание в второй по значимости дивизион 1А, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился со счетом 1:2.

Украинцы открыли счет благодаря молниеносной атаке и точному броску Феликса Морозова в самом начале второго периода, на 7-й секунде, 1:0. Впрочем, в середине периода австрийцы сравняли счет, а в самом начале третьего, на 27-й секунде, забили победный гол - 1:2.

Ранее украинские юниоры одержали победы над Италией (4:2) и Польшей (3:2 ОТ), а также в овертайме уступили Японии (4:5).

Таким образом, на счет украинцев 6 очков и 4-е место в турнирной таблице. Нашу команду опережают сборные Словении (9), Австрии (8) и Японии (7).

Таким образом, в последнем туре украинцам необходимо обыгрывать хозяев турнира - сборную Словении в борьбе за награды чемпионата мира.

За путевку в Дивизион 1А поборятся команды Словении, Австрии и Японии.

Матчи последнего тура ЧМ состоятся в пятницу, 21 апреля.