"Анахайм" обыграл "Калгари" и стал первым четвертьфиналистом Кубке Стэнли

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге состоялись четыре матча, в центральном из которых "Анахайм Дакс" победили "Калгари Флеймз" со счетом 3:1 и выиграли серию в целом - 4-0, сообщает официальный сайт лиги.

"Анахайм Дакс" стал первым участником второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Торонто – Вашингтон – 4:5 (1:4, 1:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 2 Оши (Шмидт, Бэкстрем), 0:2 – 4 Овечкин (Шаттенкирк), 1:2 – 5 Хайман (В. Нюландер, Гардинер), 1:3 – 13 Уилсон (Орлов, Эллер), 1:4 – 16 Уилсон (Орпик, Бураковски), 2:4 – 25 ван Римсдайк (Марнер, Райлли), 3:4 – 52 Мэттьюс (Браун, Ханвик), 3:5 – 52 Оши ( Бэкстрем), 4:5 – 59 Бозак (В. Нюландер, Марнер)

Счет в серии: 2-2

Бостон – Оттава – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Шайба: 0:1 – 45 Райан (Брассар, Карлссон)

Счет в серии: 1-3

Сент-Луис – Миннесота – 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 16 Койл, 0:2 – 36 Ганзал (Проссер, Поминвилл)

Счет в серии: 3-1

Калгари – Анахайм – 1:3 (0:2, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 5 Ивс, 0:2 – 6 Томпсон (Перри, Ракелль), 1:2 – 36 Монахан (Брауэр, Верстиг), 1:3 – 60 Гетцлаф

Счет в серии: 0-4