Сборная Венгрии по хоккею определилась с составом на чемпионат мира в Киеве

Сборная Венгрия определилась с 23 хоккеистами, которые сыграют на чемпионате мира в дивизионе 1А.

По итогам учебно-тренировочного сбора и контрольных матчей перед турниром, окончательную заявку сборной покинули голкипер Жолтан Хетены (Фехервар), защитники Даниэль Киш (Уйпешти), Бронсон Ковач, Тамаш Пожгай (оба — МАК Будапешт), нападающие Арон Райс, Кристофер Бодо, Бранче Орбан (все — Фехервар), сообщает Sport Arena.

Кроме того, не сможет помочь сборной нападающий финской "Калпы" Балаж Себок, который продолжает выступать в плей-офф чемпионата Финляндии.

Итоговый состав сборной Венгрии выглядит следующим образом.

Вратари: Миклош Райна (Фехервар), Бенче Балиж, Гергей Аран (оба — МАК Будапешт)

Защитники: Жомбор Гарат (Остин Брюинз, NAHL, США), Бенче Стипшич (Цедар Рэпидс, USHL, США), Арнольд Варга (Дебрецен), Балаж Гоч (Йегешмедвек), Кэлвин Сагерт, Бенче Ширани (оба — Фехервар), Кэвин Уэрс (Виллахер, Австрия)

Нападающие: Киган Дансеро (Дунайварош), Балинт Магоши (Йегешмедвек), Янош Ваш, Эндрю Сарауэр, Даниэль Когер, Чанад Эрдей (все — Фехервар), Янош Хари (Лександс, Швеция), Вильмош Галло (Линчепинг, Швеция), Кристиан Надь, Иштван Тербоч (оба — МАК Будапешт), Иштван Барталис (Швеннингер, Германия), Андраш Бенк, Карол Чани (оба — Уйпешти)

Главный тренер: Рик Черномаз (Канада)

Чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А пройдет с 22-го по 28 апреля в Киеве. Соперниками Украины выступят сборные Казахстана, Венгрии, Австрии, Польши и Южной Кореи. Две лучшие команды турнира получат путевки в топ-дивизион чемпионата мира. Худшая опустится в дивизион 1В.