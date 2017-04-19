Накануне старта чемпионата мира в Киеве откроется Хоккейный городок

В четверг, 20 апреля, в Киеве накануне старта чемпионата мира состоится открытие Хоккейного городка. Организаторы ЧМ-2017 в Киеве приглашают всех болельщиков погрузиться в водоворот спортивных эмоций на торжественном мероприятии, которое начнется в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба Чемпионата мира.

Хоккейный городок будет расположен на площади перед Дворцом спорта в течение всего турнира.

Ведущими церемонии открытия городка станут Александр Педан и Ольга Богатая. Ожидаются выступления Светланы Тарабаровой и группы "Авиатор". Зрители также увидят номера в исполнении хоккейного цирка.

Самых маленьких болельщиков будут развлекать профессиональные аниматоры. Также будут работать большой фуд-корт, спортивная площадка, трибол, граффити и другие развлечения.