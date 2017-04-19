Команда НХЛ "Коламбус" впервые в истории выиграл матч Кубка Стэнли в основное время

В ночь на среду в Национальной хоккейной лиги состоялись четвертые матчи первого круга серии плей-офф, Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт лиги.

В самом результативном матче дня "Коламбус" обыграл "Питтсбург" со счетом 5:4, тем самым впервые в своей истории выиграв матч Кубка Стэнли в основное время.

Кроме того, "Сан-Хосе" разгромил "Эдмонтон" - 7:0, а "Нью-Йорк Рейнджерс" одержал трудовую победу над "Монреалем" - 2:1.

Рейнджерс – Монреаль – 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 11 Фаст; 1:1 – 18 Митчелл (Радулов, Уэбер); 2:1 – 24 Нэш (Макдона).

Счет в серии: 2-2

Коламбус – Питтсбург – 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)

Шайбы: 1:0 – 11 Джонсон (Савар); 2:0 – 18 Андерсон (Куинси, Карлссон); 3:0 – 24 Нутиваара (Саад, Дженнер); 3:1 – 26 Хернквист (Кессел, Шульц); 3:2 – 36 Хэйнси (Малкин, Кессел); 4:2 – 40 Карлссон (Калверт); 4:3 – 42 Кюнхакль (Коул, Каллен); 5:3 – 45 Дженнер (Нутиваара, Саад); 5:4 – 59 Гюнцель (Малкин, Кессел).

Счет в серии: 1-3

Сан-Хосе – Эдмонтон – 7:0 (2:0, 4:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Павелски (Марло, Браун); 2:0 – 11 Кутюр (Бернс, Павелски); 3:0 – 22 Марло (Бернс); 4:0 – 29 Серенсен (Уорд, Шлемко); 5:0 – 32 Кутюр (Уорд, Хансен); 6:0 – 36 Павелски (Торнтон, Бернс); 7:0 – 46 Шлемко (Влэшик, Гертл).

Счет в серии: 2-2