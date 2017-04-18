Хоккеист сборной Украины: Лед во Дворце спорта в Киеве подготовлен отлично

Хоккеист сборной Украины Александр Победоносцев рассказал о первой тренировке сборной во Дворце спорта перед чемпионатом мира в дивизионе 1A, сообщает XSport.

"Площадка Дворца спорта отлично подготовлена, на удивление. Потому что обычно всегда первый раз тяжеловато, лед еще не совсем хорошего качества, не совсем застывший. А сегодня, на удивление, очень здорово было! Температура воздуха во Дворце хорошая. Самое главное, чтобы ее отрегулировали, когда придет много людей. В целом нормально поработали, хорошее настроение, хорошая атмосфера рабочая, всем довольны".

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"Да, в этом году как никогда преследуют травмы. Причем, вылетают ребята из основного состава, и сейчас мы уже не досчитались полноценной пятерки. Но мы не отчаиваемся. Те ребята, которые есть, они в обойме, они готовы достойно сыграть и заменить тех, кто по разным причинам не попал в состав. Поэтому все, кто сегодня есть в составе – они сильнейшие, они должны доказывать каждый день, что они готовы играть за национальную сборную и готовы показывать тот результат, который от нас будут требовать", – сказал Победоносцев.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею состоится в Киеве с 22 по 28 апреля.