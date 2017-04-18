Все билеты на матчи украинской сборной на чемпионате мира по хоккею проданы - Кириленко
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко отметил, что на всех пяти матчах сборной Украины Дворец спорта будет заполнен.
Все билеты на матчи украинской сборной на чемпионате мира по хоккею давно проданы, сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.
"Все билеты раскуплены давным-давно, на все пять матчей украинской сборной. Дворец спорта будет весь заполнен", - сказал Кириленко журналистам во вторник в Киеве.
Читайте такжеКапитан сборной Украины по хоккею пропустит домашний чемпионат мираПо его словам, Первый национальный телеканал покажет все матчи украинской сборной.
Вячеслав Кириленко подчеркнул, что проведение чемпионата мира по хоккею в Киеве - "это огромное событие для Украины". Он напомнил, что правительство выделило 45 млн грн на ремонт Дворца спорта, в котором будет проходить чемпионат.
Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин состоится 22-28 апреля в Киеве.