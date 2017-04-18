Все билеты на матчи украинской сборной на чемпионате мира по хоккею проданы - Кириленко

Все билеты на матчи украинской сборной на чемпионате мира по хоккею давно проданы, сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

"Все билеты раскуплены давным-давно, на все пять матчей украинской сборной. Дворец спорта будет весь заполнен", - сказал Кириленко журналистам во вторник в Киеве.

Читайте такжеКапитан сборной Украины по хоккею пропустит домашний чемпионат мираПо его словам, Первый национальный телеканал покажет все матчи украинской сборной.

Вячеслав Кириленко подчеркнул, что проведение чемпионата мира по хоккею в Киеве - "это огромное событие для Украины". Он напомнил, что правительство выделило 45 млн грн на ремонт Дворца спорта, в котором будет проходить чемпионат.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею с шайбой среди мужчин состоится 22-28 апреля в Киеве.