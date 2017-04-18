Капитан сборной Украины по хоккею пропустит домашний чемпионат мира

Число спортсменов в составе национальной сборной команды Украины, котрые готовятся к чемпионату мира по хоккею уменьшилось на три человека, сообщает Федерация хоккея Украины.

Так и не смог восстановиться от травмы капитан команды Виктор Захаров из донецкого «Донбасса». Зато по решению тренерского штаба расположение сборной покинули защитники ХК «Кременчуг» Владимир Романенко и Виталий Андрейкив.

Читайте такжеСоперник сборной Украины по хоккею сократил состав накануне Чемпионата мираНакануне, в вечерней тренировке приняли участие 24 хоккеиста. Кроме травмированных, которые продолжают восстановление после травм, участие в занятии не принимал Андрей Денискин, который приболел. Впрочем молодой нападающий продолжит подготовку в составе команды.

Сегодня подопечные Александра Савицкого впервые опробуют лед киевского Дворца спорта. Окончательно же в столицу команда переедет в среду.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею состоится в Киеве с 22 по 28 апреля.