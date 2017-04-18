Победитель регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" проигрывает в первом круге Кубка Стэнли

В ночь на вторник в Национальной хоккейной лиге состоялись четыре матча первого раунда плей-офф - Кубка Стэнли, в одном из которых победитель регулярного чемпионата "Вашингтон Кэпиталс" проиграл "Торонто Мэйпл Лифс", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч в Торонто завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.

Тайлер Бозак реализовал большинство на второй минуте овертайма и принес "Торонто" победу в третьем матче серии первого раунда.

"Мэйпл Лифс" ведут в серии до четырех побед со счетом 2-1.

Четвертая встреча состоится там же в ночь на четверг.

Торонто – Вашингтон – 4:3 (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 2 Бэкстрем (Оши, Шмидт), 0:2 – 4 Овечкин (Оши, Бэкстрем), 1:2 – 14 Мэттьюс (Райлли), 1:3 – 25 Кузнецов (Уильямс, Юханссон), 2:3 – 35 Кадри (Комаров), 3:3 – 39 В. Нюландер (Хайман, Мэттьюс), 4:3 – 46 Бозак (Райлли, Кадри)

Счет в серии: 2-1

Бостон – Оттава – 3:4 (0:2, 3:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 7 Брассар (Сталберг, Райан), 0:2 – 7 Хоффман (Смит, Карлссон), 0:3 – 23 Хоффман (Брассар, Уайдман, 1:3 – 26 Эккиари (Нэш, Лайлс), 2:3 – 26 Бэкес (Кросс, Лайлс), 3:3 – 33 Пастрняк (Макэвой, Спунер), 3:4 – 50 Райан (Карлссон, Террис)

Счет в серии: 1-2

Нэшвилл – Чикаго – 3:2 (0:0, 0:2, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 21 Расмуссен (Паник, Крюгер), 0:2 – 31 Кэйн (Тэйвс, Кит), 1:2 – 44 Форсберг (Арвидссон),2:2 – 54 Форсберг (Джохансен, Эллис), 3:2 – 61 Фиала (Йернкрук, Нил)

Счет в серии: 3-0

Калгари – Анахайм – 4:5 (2:1, 2:1, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 2 Монахан (Годро, Брауэр), 2:0 – 9 Верстиг (Броди, Монахан), 2:1 – 15 Ричи (Линдхольм, Верметт), 3:1 – 24 Стоун (Баклунд, Броди), 4:1 – 28 Беннетт (Баклунд, Джиордано), 4:2 – 39 Теодор (Биекса, Ракелль), 4:3 – 51 Томпсон (Перри, Линдхольм), 4:4 – 55 Теодор (Томпсон, Биекса), 4:5 – 61 Перри (Ракелль)

Счет в серии: 0-3