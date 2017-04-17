"Питтсбург" повел в серии плей-офф НХЛ против "Коламбуса" - 3:0, "Монреаль" обыграл "Рейнджерс"

В Национальной хоккейной лиге состоялись очередные матчи первого раунда плей-офф.

"Питтсбург Пингвинз" выиграли третий поединок в серии у "Коламбус Блу Джетекс", приблизившись на расстояние одной победы к выходу в следующий раунд. Хет-трик Джейка Гентцеля, в том числе и шайба в овертайме, а также дубль Брайана Раста принесли победу действующему обладателю Кубка Стэнли на площадке "Коламбуса". "Питтсбург" вполне может уже послезавтра оформить выход в следующий раунд плей-офф.

«Сент-Луис Блюз» – «Миннесота Уайлд» - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

Счет в серии: 3:0

1:0 Парэйко (Берглунд, Перрон), 03:25, 1:1 Койл (Паризе, Сутер), 32:59, 2:1 Шварц (Стин, Тарасенко – больш.), 35:19, 3:1 Стин (Берглунд, Соботка), 58:49

Вратари: Аллен – Дубник

«Коламбус Блю Джекетс» – «Питтсбург Пингвинз» – 4:5 2ОТ (3:1, 0:2, 1:1).

Счет в серии: 0:3

1:0 – Эткинсон (Фолиньо, Дубински), 00:11, 1:1 – Гюнцель (Кросби, Хэйнси), 03:17, 2:1 – Эткинсон, 05:02, 3:1 – Веренски (Фолиньо, Ганье) 06:10, 3:2 – Раст (Малкин, Думулин), 25:21, 3:3 – Раст (Малкин, Кессел), 33:25, 3:4 – Гюнцель (Кессел, Малкин), 51:48, 4:4 – Дубински (Бьоркстранн, Джонсон), 55:11, 4:5 – Гентнцель (Кросби), 73:48

Вратари: Бобровский – Флери

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Монреаль Канадиенс» – 1:3 (0:0, 0:1, 1:2).

Счет в серии: 1:2

0:1 – Лехконен (Плеканец, Галлахер), 37:37, 0:2 – Уэбер (Радулов, Гальченюк), 47:42, 0:3 – Радулов (Дано), 55:35, 1:3 – Шей (Зибанежад, Клайн), 57:04

Вратари: Лундквист – Прайс

«Сан-Хосе Шаркс» - «Эдмонтон Ойлерз» - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1).

Счет в серии: 1:2

0:1 Кэссиан, 10:45

Вратари: Джонс - Талбот