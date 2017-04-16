В Кубке Стэнли "Нэшвилл" разгромил "Чикаго", "Торонто" сравнял счет в серии с "Вашингтоном"

Сегодня ночью состоялись очередные матчи первого раунда плей-офф НХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

«Нэшвилл Предаторз» на выезде переиграл «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:0. Счёт в серии — 2-0 в пользу «Предаторз». Голкипер «Предаторз» Пекка Ринне отразил все 30 бросков. Райан Джохансен набрал 3 очка.

«Торонто Мэйпл Лифс» сумел отыграться за поражение в первом матче серии. Во втором овертайме "Кленовые листья" обыграли «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:3.

«Оттава Сенаторз» - «Бостон Брюинз» - 4:3 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 1:0).

Счёт в серии: 1-1

0:1 Стэффорд (Бэкис, Хара), 29:47. 1:1 Макартур (Райан, Брассар – больш.), 30:57. 1:2 Шаллер (Мур), 32:39. 1:3 Бержерон (Пастрняк, Спунер – больш.), 36:01. 2:3 Уайдман (Фанёф), 45:28. 3:3 Брассар (Карлссон, Фанёф), 47:48. 4:3 Фанёф (Стоун), 61:59

Вратари: Андерсон – Раск

«Вашингтон Кэпиталз» - «Торонто Мэйпл Лифс» - 3:4 2ОТ (0:1, 2:2, 1:0, 0:1).

Счет в серии: 1:1

0:1 ван Римсдайк (Бозак, Гардинер), 17:34. 1:1 Овечкин (Юханссон, Оши – больш.), 23:47. 2:1 Карлсон (Бураковски, Уильямс – больш.), 31:06. 2:2 Капанен (Бойл, Мартин), 34:25. 2:3 Райлли (Марнер – больш.), 39:46. 3:3 Бэкстрем (Орлов), 52:39. 3:4 Капанен (Мартин, Бойл), 91:53.

Вратари: Холтби - Андерсен

«Чикаго Блэкхоукс» - «Нэшвилл Предаторз» - 0:5 (0:1, 0:2, 0:2).

Счет в серии: 0:2

0:1 Эллис (Йоси, Джохансен), 03:44. 0:2 Золнерчик (Ринне, Экхольм), 22:51. 0:3 Сиссонс (Смит, Оберг), 33:00. 0:4 Джохансен (Ринне, Форсберг), 53:49. 0:5 Фиала (Суббан, Джохансен – больш.), 58:13

Вратари: Кроуфорд – Ринне

«Анахайм Дакс» - «Калгари Флэймз» 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

Счет в серии: 2:0

1:0 Сильверберг (Монтор, Теодор), 03:21. 2:0 Раккель (Гецлаф, Биекса), 06:44. 2:1 Баклунд (Фролик – меньш.), 18:24. 2:2 Монахан (Гудро, Броуди – больш.), 27:01. 3:2 Гецлаф (Кеслер, Ивс – больш.), 55:14

Вратари: Гибсон - Эллиот