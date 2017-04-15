НХЛ: "Монреаль" обыграл "Рейнджерс" в самом результативном матче дня Кубка Стэнли

В ночь на субботу в Национальной хоккейной лиге состоялись четыре матча первого раунда плей-офф - Кубка Стэнли - в самом результативном из которых "Монреаль Канадиенс" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:3, сообщает официальный сайт лиги.

Решающий гол в овертайме забил Александр Радулов

Питтсбург – Коламбус – 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 8 Кросби (Шири, Гюнцель), 1:1 – 27 Саад (Джонс, Веннберг), 2:1 – 27 Гюнцель (Коул, Кросби), 3:1 – 42 Малкин (Коул, Кросби), 4:1 – 59 Хернквист (Кюнхакль, Каллен)

Счет в серии: 2-0

Монреаль – Рейнджерс – 4:3 (2:1, 0:2, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 4 Петри (Радулов, Дано), 1:1 – 13 Грабнер, 2:1 – 15 Байрон (Плеканец, Галлахер), 2:2 – 29 Нэш (Холден, Веси), 2:3 – 34 Зукарелло-Асен (Степан, Смит), 3:3 – 59 Плеканец (Гальченюк, Радулов), 4:3 – 78 Радулов (Пачиоретти)

Счет в серии: 1-1

Миннесота – Сент-Луис – 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 23 Эдмундсон (Пяярви-Свенссон, Берглунд), 1:1 – 37 Паризе (Сутер, Э.Стаал), 1:2 – 57 Шварц (Пьетранжело, Бродзяк)

Счет в серии: 0-2

Эдмонтон – Сан-Хосе – 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 – 20 Кэссиан (Летесту), 2:0 – 50 Макдэвид (Тэлбот, Нерс)

Счет в серии: 1-1