Соперник сборной Украины по хоккею сократил состав накануне Чемпионата мира

Соперник сборной Украины на чемпионате мира в дивизионе 1А сборная Венгрии сократила число игроков в тренировочном лагере с 38 до 30, сообщает SportArena.

По решению тренерского штаба национальной команды во главе с канадцем Риком Черномазом, лагерь сборной Венгрии покинули нападающие Роланд Хайош (Йегешмедвек), Бенджамин Немеш (Уйпешти), Балаж Шомоги (МАК Будапешт), Донат Сита (Фехервар), защитники Аттила Орбан (Фехервар), Роланд Вокла, Иштван Мештян (оба — МАК Будапешт), а также голкипер Давид Душек (Дунайварош).

Также пока не прибыл в сборную нападающий Балаж Шебок, который вместе со своим клубом Клапа продолжает выступать в плей-офф сильнейшей лиги Финляндии. Однако он входит в расширенный список Венгрии для участия в чемпионате мира в Киеве.

Читайте такжеНациональная сборная Украины по хоккею начинает подготовку к чемпионату мираВместе с тем официально венгерское гражданство получил канадский нападающий Киган Дансеро, и теперь имеет полное право сыграть на чемпионате мира в Киеве. В текущем сезоне 28-летний форвард забросил 34 шайбы и набрал 71 очко в 39 поединках регулярного чемпионата венгерской МОЛ-Лиги. В плей-офф на его счету семь шайб и десять очков в семи матчах.

Расширенный состав сборной Венгрии:

Вратари: Жолтан Хетены, Миклош Райна (оба — Фехервар), Бенче Балиж (МАК Будапешт)

Защитники: Жомбор Гарат (Остин Брюинз, NAHL, США), Бенче Стипшич (Цедар Рэпидс, USHL, США), Арнольд Варга (Дебрецен), Балаж Гоч (Йегешмедвек), Кэлвин Сагерт, Бенче Ширани (оба — Фехервар), Бронсон Ковач, Тамаш Пожгай (оба — МАК Будапешт), Даниэль Киш (Уйпешти), Кэвин Уэрс (Виллахер, Австрия)

Нападающие: Киган Дансеро (Дунайварош), Балинт Магоши (Йегешмедвек), Янош Ваш, Эндрю Сарауэр, Даниэль Когер, Чанад Эрдей, Бранче Орбан, Арон Райс, Кристофер Бодо (все — Фехервар), Балаш Шебок (Калпа, Финляндия), Янош Хари (Лександс, Швеция), Вильмош Галло (Линчепинг, Швеция), Кристиан Надь, Иштван Тербоч (оба — МАК Будапешт), Иштван Барталис (Швеннингер, Германия), Андраш Бенк, Карол Чани (оба — Уйпешти)

Главный тренер: Рик Черномаз (Канада)

Как сообщал УНИАН, Чемпионат мира по хоккею в дивизионе 1А пройдет с 22 по 28 апреля в Киеве. Соперниками команды Украины выступят сборные Казахстана, Венгрии, Австрии, Польши и Южной Кореи.

Две лучшие команды турнира получат путевки в топ-дивизион чемпионата мира. Худшая опуститься в дивизион 1В.