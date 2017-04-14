Победитель регулярного сезона НХЛ "Вашингтон" смог выиграть первый матч Кубка Стэнли только в овертайме

В ночь на пятницу состоялись три матча первого раунда Кубка Стэнли, в одном из которых победитель регулярного чемпионата "Вашингтон Кэпиталз" только в овертайме сумел обыграть "Торонто Мэйпл Лифс", сообщает официальный сайт лиги.

Гол Тома Уилсона на шестой минуте дополнительного периода принес победу "Кэпиталз" с счетом 3:2.

Второй матч состоится в Вашингтоне в ночь на воскресенье.

Вашингтон – Торонто – 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 1 Марнер (Бозак, ван Римсдайк); 0:2 – 9 Гардинер; 1:2 – 12 Уильямс (Шаттенкирк, Оши); 2:2 – 36 Уильямс (Кузнецов, Нисканен); 3:2 – 65 Уилсон.

Счет в серии: 1-0

Чикаго – Нэшвилл – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Шайба: 0:1 – 7 Арвидссон (Джохансен, Форсберг).

Счет в серии: 0-1

Анахайм – Калгари – 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 1 Гецлаф (Теодор, Сильверберг); 1:1 – 8 Монахан (Броди, Верстиг); 1:2 – 29 Беннетт (Хэмилтон, Верстиг); 2:2 – 33 Ракелль (Биекса, Гецлаф); 3:2 – 37 Сильверберг (Теодор, Ивс).

Счет в серии: 1-0