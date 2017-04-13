"Сан-Хосе" обыграл "Эдмонтон" в самом результативном матче первого дня Кубка Стэнли

В ночь на четерг в Национальной хоккейной лиге состоялись первые пять матчей розыгрыша Кубка Стэнли-2017, в самом результативном из которых "Сан-Хосе Шаркс" обыграл "Эдмонтон Ойлерс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился в овертайме со счетом 3:2.

Кубок Стэнли. 1/8 финала. Первые матчи

Монреаль – Рейнджерс – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 9 Глэсс; 0:2 – 58 Грабнер (Фаст).

Оттава – Бостон – 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Шайбы: 1:0 – 30 Райан (Карлссон); 1:1 – 44 Ватрано (МакКуайд, Нэш); 1:2 – 57 Маршанд (Пастрняк, Бержерон).

Питтсбург – Коламбус – 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 21 Раст (Малкин, Кессел); 2:0 – 23 Кессел (Малкин, Шульц); 3:0 – 36 Бонино (Мяяття, Хернквист); 3:1 – 52 Калверт (Андерсон).

Миннесота – Сент-Луис – 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 26 Соботка (Стеен); 1:1 – 59 Паризе (Гранлунд, Койву); 1:2 – 62 Эдмундсон.

Эдмонтон – Сан-Хосе – 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 1:0 – 6 Клефбом (Эберле, Лучич); 2:0 – 17 Лучич (Макдэвид, Летесту); 2:1 – 21 Уорд (Влэшик, Донской); 2:2 – 45 Мартин (Гертл); 2:3 – 63 Карлссон (Влэшик, Павелски).