НХЛ представила Топ-10 голов регулярного чемпионата (видео)

Национальная хоккейная лига представила лучшие десять голов по итогам регулярного чемпионата на своем YouTube-канале.

Гол нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби признан лучшим в регулярной части сезона.

Полный список авторогов голов:

1. Сидни Кросби (Питтсбург)

2. Остон Мэттьюс (Торонто")

3. Джон Таварес (Айлендерс")

4. Патрик Кейн (Чикаго")

5. Виктор Арвидссон (Нэшвилл")

6. Джаред Сперджен (Миннесота")

7. Андреас Атанасиу (Детройт")

8. Рихард Паник (Чикаго)

9. Патрик Хернквист (Питтсбург)

10. Александр Радулов (Монреаль)

Как сообщал УНИАН, регулярный чемпионат НХЛ выиграл "Вашингтон Кэпиталз". Плей-офф лиги - Кубок Стэнли - начнется в ночь на 14-е апреля по киевскому времени.