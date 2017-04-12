НХЛ представила Топ-10 голов регулярного чемпионата (видео)
11:51, 12 апреля 2017Хоккей
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Автором самой красивой шайбы назван Сидни Кросби.
Кросби стал автором самого красивого гола сезона / Reuters
Национальная хоккейная лига представила лучшие десять голов по итогам регулярного чемпионата на своем YouTube-канале.
Гол нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби признан лучшим в регулярной части сезона.
Полный список авторогов голов:
1. Сидни Кросби (Питтсбург)
2. Остон Мэттьюс (Торонто")
3. Джон Таварес (Айлендерс")
4. Патрик Кейн (Чикаго")
5. Виктор Арвидссон (Нэшвилл")
6. Джаред Сперджен (Миннесота")
7. Андреас Атанасиу (Детройт")
8. Рихард Паник (Чикаго)
9. Патрик Хернквист (Питтсбург)
10. Александр Радулов (Монреаль)
Как сообщал УНИАН, регулярный чемпионат НХЛ выиграл "Вашингтон Кэпиталз". Плей-офф лиги - Кубок Стэнли - начнется в ночь на 14-е апреля по киевскому времени.
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