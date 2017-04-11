Национальная сборная Украины по хоккею начинает подготовку к чемпионату мира

Сегодня вечером на льду арены «Терминал» в городе Бровары состоится первое тренировочное занятие национальной сборной команды Украины в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею в Киеве, сообщает Федерация хоккея Украины.

В программе подготовки на Броварском льду проведении 12 тренировок продолжительностью от 75 минут до двух часов. По два ледовых занятия запланировано на 13, 14, 17 и 18 апреля. В остальные тренировочные дни предусмотрено по одному занятию. После 19 апреля планируется переезд команды в киевский Дворец спорта, где и пройдут матчи чемпионата мира.

В сегодняшней тренировке примут участие 28 хоккеистов. Еще несколько спортсменов, на которых рассчитывает тренерский штаб, пока не прибыли в стан команды в силу разных обстоятельств.

В частности, серебряный призер чемпионата Беларуси в составе «Юности» Андрей Михнов восстанавливается после операции. Ближе к завершению сбора к команде сможет присоединиться капитан сборной Виктор Захаров. Дополнительное медицинское обследование проходит одноклубник Захарова по «Донбассу» Роман Благой, который доигрывал финальную серию чемпионата УХЛ на уколах. В то же время юный защитник Игорь Мережко продолжает выступать в плей-офф WHL в составе своего клуба, однако после завершения выступлений готов присоединиться к команде. Еще один защитник – Владимир Романенко – из ХК «Кременчуг» продолжает восстанавливаться после травмы.

Читайте такжеСборная Украины по хоккею начала второй сбор в рамках подготовки к домашнему ЧМСостав сборной Украины

Вратари:

Эдуард Захарченко (ХК «Кременчуг»), Андрей Бесхлебный («Кривбасс»), Богдан Дьяченко («Донбасс»)

Защитники:

Владимир Алексюк, Александр Победоносцев, Денис Петрухно, Игорь Кугут, Всеволод Толстушко (все – «Донбасс»), Виталий Андрейкив, Владимир Варивода, Денис Исаенко, Дмитрий Игнатенко, Алексей Мельников (все – ХК «Кременчуг»), Кирилл Катрич («Кривбасс»)

Нападающие:

Сергей Бабинец, Виталий Лялька, Никита Буценко, Артем Бондарев, Дмитрий Нименко, Олег Шафаренко (все – «Донбасс»), Владислав Гаврик, Артем Гниденко, Юрий Петранговский, Сергей Кузьмик, Георгий Кича, Сергей Карпенко, Дмитрий Чернышенко (все – ХК «Кременчуг») и Андрей Денискин (Hampton Road Whalers, США)

Главный тренер – Александр Савицкий

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира по хоккею состоится в Киеве с 22 по 28 апреля.