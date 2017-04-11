Клуб НХЛ "Лос-Анджелес" нашел крайних в провале сезона - уволены главный тренер и управляющий

Клуб НХЛ "Лос-Анджелес Кингз" после неудачного сезона оперативно принял решение расстаться с главным тренером Дэррилом Саттером и генеральным менеджером Дином Ломбарди, сообщает официальный сайт НХЛ.

В сезоне-2016/2017 команда неудачно выступила в регулярном чемпионате, заняла только 10-е место в Западной конференции, не сумев выйти в плей-офф. Руководство выступило с заявлением, что с Саттером и Ломбарди прекращено сотрудничество.

С будущим тренером в клубе еще не определились, а вот новым генеральным менеджером уже назначен известный в прошлом защитник Роб Блейк. Кроме того, президентом клуба стал не менее известный в прошлом форвард Люк Робитайл.

Блейк провел в НХЛ 1270 матчей и набрал 777 очков, а у Робитайла 1431 игра и 1394 пункта. Оба успешно выступали в свое время за "Кингз".

Вместе с Саттером и Ломбарди калифорнийская команда выиграла два Кубка Стэнли в 2012-м и 2014 годах, однако за три последних сезона Короли лишь раз вышли в плей-офф, вылетая там в первом раунде. Саттер работал в Лос-Анджелесе с 2011 года, успев стать рекордсменом клуба по количеству побед.