В НХЛ завершился регулярный чемпионат и сформировались пары первого раунда Кубка Стэнли

В ночь на воскресенье в Национальной хоккейной лиге было сыграно десять матчей, по итогам которых была сформирована окончателная турнирная таблица регулярного чемпионата и все пары плей-офф Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт лиги.

Команды узнали имена соперников после окончания встречи между «Анахайм Дакс» и «Лос-Анджелес Кингс» (4:3).

Пары выглядят следующим образом:

Западная конференция:

«Чикаго Блэкхокс» — «Нэшвилл Предаторс»

«Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз»

«Анахайм Дакс» — «Калгари Флэймс»

«Эдмонтон Ойлерс» — «Сан-Хосе Шаркс»

Восточная конференция:

«Вашингтон Кэпиталс» — «Торонто Мэйпл Лифс»

«Монреаль Канадиенс» — «Нью-Йорк Рейнджерс»

«Питтсбург Пингвинс» — «Коламбус Блю Джекетс»

«Оттава Сенаторс» — «Бостон Брюинс»

Серии продлятся до четырех побед.

Розыгрыш Кубка Стэнли начнется в ночь на 13 апреля по киевскому времени.

Действующим обладателем самого престижного хоккейного клубного трофея в мире является "Питтсбург Пингвинз".

Айлендерс – Оттава – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 3 Лэдд (Куини, Бойчак); 2:0 – 28 Ли (Нелсон, Бэйли); 3:0 – 33 Нелсон (Мэйфилд, Пелек); 3:1 – 38 Райан (Дзингел); 3:2 – 42 Пажо (Берроуз, Нил); 4:2 – 58 Чимера (Ледди, Нелсон).

Тампа-Бэй – Баффало – 4:2 (0:1, 2:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 13 Каррье (Богосян, А. Нюландер); 1:1 – 25 Пойнт (Дотчин, Хедман); 2:1 – 32 Коберн (Киллорн, Наместников); 2:2 – 51 Кэйн (О′Райлли, Джионта); 3:2 – 58 Пойнт (Строльман, Кучеров); 4:2 – 59 Хедман (Пойнт, Строльман).

Детройт – Нью-Джерси – 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 7 Шейэн (Хелм, Нильсен); 2:0 – 11 Татар (Зеттерберг, Нюквист); 3:0 – 30 Зеттерберг (Нюквист); 3:1 – 41 Мур (Каммаллери, Юсефсон); 4:1 – 57 Шейэн (Ларкин, Нильсен).

Торонто – Коламбус – 2:3 (0:0, 2:3, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 22 ван Римсдайк (Полак); 2:0 – 26 ван Римсдайк (Гардинер); 2:1 – 32 Калверт (Карлссон, Дженнер); 2:2 – 37 Андерсон (Карлссон); 2:3 – 39 Эткинсон (Савар, Калверт).

Сент-Луис – Колорадо – 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Шайбы: 1:0 – 19 Сэнфорд (Яшкин); 1:1 – 24 Бошемен (Рантанен, Маккиннон); 1:2 – 35 Рантанен (Джонсон); 2:2 – 43 Соботка (Пяярви-Свенссон, Лехтеря); 3:2 – 44 Тарасенко (Барбашев).

Рейнджерс – Питтсбург – 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)

Шайбы: 0:1 – 9 Бонино (Симон, Кессел); 1:1 – 13 Макдона (Грабнер); 2:1 – 18 Степан (Зибанежад, Макдона); 2:2 – 33 Рауни; 3:2 – 47 Веси (Зибанежад).

Филадельфия – Каролина – 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 5 Макгинн (Райан); 1:1 – 28 Уис (Макдоналд, Кутюрье); 1:2 – 48 Макгинн (Дж.Стаал, Хэнифин); 2:2 – 50 Уис (Проворов, Кутюрье); 3:2 – 52 Симмондс (Уил, Гостисбеер); 3:3 – 54 Ахо (Терявяйнен, Фолк).

Вашингтон – Флорида – 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 – 35 Маккензи (Сивиур); 0:2 – 49 Мальгин (Бьюгстэд, Смит).

Анахайм – Лос-Анджелес – 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 1 Ивс (Гецлаф); 1:1 – 11 Даути (Пирсон, Мартинес); 2:1 – 29 Верметт (Ракелль, Гецлаф); 2:2 – 35 Клиффорд (Дауд, Грэвел); 2:3 – 47 Браун (Форборт, Игинла); 3:3 – 51 Томпсон (Линдхольм, Монтур); 4:3 – 60 Теодор (Гецлаф, Ракелль).

Эдмонтон – Ванкувер – 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Шайбы: 1:0 – 18 Эберле (Клефбом, Драйзайтль); 1:1 – 22 Голдобин (Х.Седин, Д.Седин); 2:1 – 24 Эберле; 3:1 – 34 Каджула (Макдэвид); 4:1 – 40 Эберле (Лучич, Нюджент-Хопкинс); 5:1 – 41 Драйзайтль (Макдэвид); 5:2 – 42 Трямкин (Хорват).