НХЛ: "Торонто" станет участником Кубка Стэнли впервые с 2013 года

В ночь на воскресенье, в Национальной хоккейной лиге состоялись 14 матчей, в центральном из которых "Торонто" обыграл "Питтсбург" и впервые за четыре года попал в плей-офф НХЛ, сообщат официальныйт сайт лиги.

Матч завершился со счетом 5:3 в пользу "Торонто".

Когда Коннор Браун за 2:48 при счете 3:3 вывел "Торонто" вперед, крыша Air Canada Centre едва не обрушилась. "Мэйпл Лифс" выиграли главный матч сезона и вышли в плей-офф Кубка Стэнли, лишив последних шансов "Тампу" и "Айлендерс".

Встреча складывалась для "Торонто" непросто. "Питтсбург" дважды вел в счете, в том числе по ходу третьего периода, когда Джейк Гардинер коньком случайно переправил шайбу в свои ворота. Ситуация осложнялась травмой вратаря Фредерика Андерсена, замененного на Кертиса Макелинни в начале второй 20-минутки. Но за 5:30 до конца третьего периода Каспери Капанен сравнял счет, забив свой первый гол в НХЛ, вскоре Браун с передачи Гардинера вывел "Торонто" вперед, а за четыре секунды до финальной сирены Остон Мэттьюз поставил точку, в пустые ворота забив свой 40-й гол в сезоне.

Оттава – Рейнджерс – 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Шайбы: 1:0 – 23 Хоффман (Пажо, Стоун), 2:0 – 29 Брассар (Берроуз, Сталберг), 3:0 – 46 Пажо (Стоун, Боровецки), 3:1 – 59 Зибанежад (Крайдер)

Филадельфия – Коламбус – 4:2 (2:0, 2:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 12 Бельмар ( Ванде Вельде, Любимов), 2:0 – 14 дель Зотто (Уис, Шенн), 2:1 – 21 Джонс (Фолиньо, Веннберг), 3:1 – 26 Ворачек (Симмондс, Жиру), 4:1 – 33 Проворов (Шенн, Макдоналд), 4:2 – 36 Дженнер (Хартнелл, Ганье)

Бостон – Вашингтон – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Шайбы: 0:1 – 4 Юханссон (Уильямс), 1:1 – 35 Миллер (Стэффорд), 1:2 – 36 Шаттенкирк (Овечкин, Бэкстрем), 1:3 – 39 Уильямс (Шмидт, Кузнецов)

Лос-Анджелес – Чикаго – 3:2 (0:1, 0:0, 2:1)

Шайбы: 0:1 – 6 Тэйвс (Кит, Шмальц), 1:1 – 44 Тоффоли (Картер, Копитар), 1:2 – 53 Панарин (Кит, Кэйн), 2:2 – 59 Браун (Картер, Копитар), 3:2 – 60 Даути (Копитар, Картер)

Нью-Джерси – Айлендерс – 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)

Шайбы: 0:1 – 22 Пелек (Кулемин), 0:2 – 26 Ли (Бовилье, Ледди), 0:3 – 43 Чимера (де Хаан, Куини), 1:3 – 45 Беннетт, 1:4 – 48 Ли (Ледди, Бэйли), 2:4 – 59 Беннетт (Вуд, Праут)

Торонто – Питтсбург – 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)

Шайбы: 0:1 – 6 Кессел (Кюнхакль, Каллен), 1:1 – 6 ван Римсдайк (Полак, Бозак), 2:1 – 23 Бозак (Гардинер, В. Нюландер), 2:2 – 27 Кросби (Шульц, Гюнцель), 2:3 – 46 Гюнцель, 3:3 – 54 Капанен (Мэттьюс, Ханвик), 4:3 – 57 Браун (Ханвик, Гардинер), 5:3 – 59 Мэттьюс

Детройт – Монреаль – 2:3 (1:0, 1:2, 0:0)

Шайбы: 1:0 – 10 Нильсен (Хелм), 1:1 – 24 Болье (Байрон, Галлахер), 2:1 – 32 Ларкин (Татар), 2:2 – 38 Лехконен (Нестеров), 2:3 – 61 Гальченюк (Нестеров)

Флорида – Баффало – 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

1:0 – 27 Бьюгстэд (Смит, Ванек), 2:0 – 37 Юбердо (Ягр), 3:0 – 45 Юбердо (Ягр)

Каролина – Сент-Луис – 4:5 (2:1, 1:2, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 1 Барбашев (Тарасенко, Пьетранжело), 1:1 – 9 Дальбек (Дж.Стаал), 2:1 – 19 Скиннер (Хэнифин, Песке), 2:2 – 25 Стеен (Тарасенко, Пьетранжело), 3:2 – 34 Нордстрем (Раск, Толчинский), 3:3 – 39 Ривс (Апшолл, Бродзяк), 3:4 – 42 Апшолл, 4:4 – 49 Скиннер (Песке, Хэнифин)

Виннипег – Нэшвилл – 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 – 31 Эллис, 1:1 – 50 Коннор (Лаури), 2:1 – 59 Уилер (Бафлин, Шайфли)

Даллас – Колорадо – 4:3 (1:0, 1:1, 1:2)

Шайбы: 1:0 – 13 Шор (Патерин, Икин), 2:0 – 20 Бенн (Сегин, Клингберг), 2:1 – 37 Рантанен (Андригетто, Бэрри), 2:2 – 45 Ландескуг (Комо, Бошемен), 2:3 – 48 Маккиннон (Комфер, Бэрри), 3:3 – 53 Сегин (Клингберг, Линделль)

Аризона – Миннесота – 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Шайбы: 0:1 – 4 Хаула (Поминвилл), 0:2 – 10 Э.Стаал (Койл), 1:2 – 42 Перлини (Голигоски, Доун), 1:3 – 53 Ганзал (Дамба, Койву)

Ванкувер – Эдмонтон – 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Шайбы: 0:1 – 21 Эберле (Рассел, Нюджент-Хопкинс), 1:1 – 36 Босер (Д.Седин, Х.Седин), 1:2 – 43 Летесту (Клефбом, Макдэвид), 1:3 – 49 Пакаринен (Беннинг, Лучич), 2:3 – 59 Эдлер (Х.Седин, Буше)

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Анахайм Дакс] Анахайм 81 игра 103 очка

2 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 81 101

3 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 82 99

4 [Калгари Флеймз] Калгари 82 94

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 81 85

6 [Аризона Койотис] Аризона 82 70

7 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 81 69

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 82 109

2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 82 106

3 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 81 97

4 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 82 94

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 82 87

6 [Даллас Старс] Даллас 82 79

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 81 48

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 82 103

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 81 98

3 [Бостон Брюинз] Бостон 82 95

4 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 81 95

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 81 92

6 [Флорида Пэнтерс] Флорида 81 79

7 [Баффало Сэйбрс] Баффало 81 78

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 81 77

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 81 118

2 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 81 111

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 81 106

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 81 100

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 81 92

6 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 81 87

7 [Каролина Харрикейнз] Каролина 81 85

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 81 70