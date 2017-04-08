Женская сборная США по хоккею выиграла золото чемпионата мира

В американском Плимуте завершился 18-й чемпионат мира по хоккею среди женщин. Чемпионское звание завоевала команда хозяев, сообщает официальный сайт соревнований.

В финальном матче сборная США обыграла сборную Канады со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, овертайм - 1:0). Решающую шайбу в дополнительное время забросила Хилари Найт.

Американки выигрывают первенство планеты в четвертый раз подряд. У них 8 чемпионских званий за историю. Сборная Канады, в свою очередь, 10 раз становилась первой. Следует отметить, что во всех турнирах без исключения команды США и Канады всегда встречались в финале.

Бронза чемпионата мира-2017 - у сборной Финляндии.