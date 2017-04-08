Женская сборная США по хоккею выиграла золото чемпионата мира
12:33, 08 апреля 2017Хоккей
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Женские хоккейные сборные США и Канады подтвердили свой высокий уровень на мировом форуме.
Форвард женской сборной США Хилари Найт забросила решающую шайбу в финале / www.worldwomen2017.com
В американском Плимуте завершился 18-й чемпионат мира по хоккею среди женщин. Чемпионское звание завоевала команда хозяев, сообщает официальный сайт соревнований.
В финальном матче сборная США обыграла сборную Канады со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, овертайм - 1:0). Решающую шайбу в дополнительное время забросила Хилари Найт.
Американки выигрывают первенство планеты в четвертый раз подряд. У них 8 чемпионских званий за историю. Сборная Канады, в свою очередь, 10 раз становилась первой. Следует отметить, что во всех турнирах без исключения команды США и Канады всегда встречались в финале.
Бронза чемпионата мира-2017 - у сборной Финляндии.
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