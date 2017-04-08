Гранд НХЛ "Монреаль Канадиенс" потерпел поражение в родных стенах от "Тампы"

В ночь на 8 апреля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялась одна встреча.

"Монреаль Канадиенс" потерпел домашнее поражение от клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 2:4, сообщает официальный сайт соревнований.

В составе победителей дубль оформил Янни Гурд (12-я и 45-я минуты), еще по голу на свой счет записали Никита Кучеров (20) и Александр Киллорн (35).

За «Монреаль» шайбы забросили Дуайт Кинг (30) и Арттури Лехконен (45).

В Восточной конференции «Монреаль» на 4-м месте, «Тампа Бэй» занимает 9-ю строчку и продолжает борьбу за выход в плей-офф.

Монреаль Канадиенс – Тампа-Бэй Лайтнинг – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)

0:1 – Гурде (Витковски, Кучеров) – 11:42, 0:2 – Кучеров (Пойнт, Палат) – 19:50, 1:2 – Кинг (Нестеров, Лехконен) - 59:59, 1:3 – Киллорн (Конахер) - 34:19, 2:3 – Лехконен (Дотчин, Конахер) - 44:36 (4х5), 2:4 – Гурд (Конакер, Дотчин) – 44:57

Вратари: Прайс — Василевский

Восточная конференция

1. *Вашингтон – 116 очков / 80 матчей

2. *Питтсбург – 111/80

3. *Коламбус – 106/80

4. *Монреаль – 101/81

5. *Рейнджерс – 100/80

6. *Оттава – 96/80

7. *Бостон – 95/81

8. Торонто – 93/80

9. Тампа-Бэй – 92/81

10. Айлендерс – 90/80

11. Филадельфия – 85/80

12. Каролина – 84/80

13. Баффало – 78/80

14. Флорида – 77/80

15. Детройт – 76/80

16. Нью-Джерси – 70/80

Западная конференция

1. *Чикаго – 108 очков/81 матч

2. * Миннесота – 104/81

3. *Анахайм – 103/81

4. *Эдмонтон – 99/80

5. *Сан-Хосе – 97/81

6. *Сент-Луис – 95/80

7. *Калгари – 94/81

8.* Нэшвилл –94/81

9. Виннипег – 85/81

10. Лос-Анджелес – 83/80

11. Даллас – 77/81

12. Аризона – 70/81

13. Ванкувер – 69/80

14. Колорадо – 47/80

* участники плей-офф