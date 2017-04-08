Гранд НХЛ "Монреаль Канадиенс" потерпел поражение в родных стенах от "Тампы"
"Тампа Бэй" сохраняет шансы побороться в этом сезоне за Кубок Стэнли.
В ночь на 8 апреля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялась одна встреча.
"Монреаль Канадиенс" потерпел домашнее поражение от клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 2:4, сообщает официальный сайт соревнований.
В составе победителей дубль оформил Янни Гурд (12-я и 45-я минуты), еще по голу на свой счет записали Никита Кучеров (20) и Александр Киллорн (35).
За «Монреаль» шайбы забросили Дуайт Кинг (30) и Арттури Лехконен (45).
В Восточной конференции «Монреаль» на 4-м месте, «Тампа Бэй» занимает 9-ю строчку и продолжает борьбу за выход в плей-офф.
Монреаль Канадиенс – Тампа-Бэй Лайтнинг – 2:4 (0:2, 1:1, 1:1)
0:1 – Гурде (Витковски, Кучеров) – 11:42, 0:2 – Кучеров (Пойнт, Палат) – 19:50, 1:2 – Кинг (Нестеров, Лехконен) - 59:59, 1:3 – Киллорн (Конахер) - 34:19, 2:3 – Лехконен (Дотчин, Конахер) - 44:36 (4х5), 2:4 – Гурд (Конакер, Дотчин) – 44:57
Вратари: Прайс — Василевский
Восточная конференция
1. *Вашингтон – 116 очков / 80 матчей
2. *Питтсбург – 111/80
3. *Коламбус – 106/80
4. *Монреаль – 101/81
5. *Рейнджерс – 100/80
6. *Оттава – 96/80
7. *Бостон – 95/81
8. Торонто – 93/80
9. Тампа-Бэй – 92/81
10. Айлендерс – 90/80
11. Филадельфия – 85/80
12. Каролина – 84/80
13. Баффало – 78/80
14. Флорида – 77/80
15. Детройт – 76/80
16. Нью-Джерси – 70/80
Западная конференция
1. *Чикаго – 108 очков/81 матч
2. * Миннесота – 104/81
3. *Анахайм – 103/81
4. *Эдмонтон – 99/80
5. *Сан-Хосе – 97/81
6. *Сент-Луис – 95/80
7. *Калгари – 94/81
8.* Нэшвилл –94/81
9. Виннипег – 85/81
10. Лос-Анджелес – 83/80
11. Даллас – 77/81
12. Аризона – 70/81
13. Ванкувер – 69/80
14. Колорадо – 47/80
* участники плей-офф