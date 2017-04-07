Хоккейный клуб "Донбасс" стал чемпионом Украины
В шестом матче финальной серии хоккеисты "Донбасса" обыграли "Кременчуг"
Хоккейный клуб "Донбасс" обыграл в шестом матче финальной серии "Кременчуг" и в пятый раз завоевал звание чемпиона Украины. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
На льду ледовой арены "Альтаир" в Дружковке обе команды сыграли сбалансированно, матч не изобиловал голами и острыми моментами.
Стартовый период прошел спокойно, лишь иногда вратарю "Донбасса" Богдану Дьяченко приходилось поработать в рамке.
Второй период также начался в равной борьбе. Однако на исходе седьмой минуты Алексей Мельников мощным броском пробил Дьяченко.
В середине периода игроки "Донбасса" создали отличную возможность сравнять счет, однако на пути Дениса Кочеткова стал Эдуард Захарченко. Впрочем, уже спустя пару минут все тот же Кочетков выкатился на ворота Захарченко и со второй попытки отправил шайбу в ворота "Кременчука".
Когда до конца периода оставалось меньше минуты, "Донбасс" вышел вперед: Егор Егоров с передачи Дениса Кочеткова сумел переиграть вратаря горожан.
В третьем периоде накал борьбы достиг наивысшего уровня, что вылилось во множество стычек и удалений со стороны обеих команд. Несмотря на все это, счет на табло остался неизменным.
Как результат, "Донбасс" отпраздновал пятое чемпионство страны, а Сергей Витер впервые примерил золотую медаль в качестве главного тренера.
УХЛ. Финал. 6-й матч
Донбасс - Кременчук - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
Шайбы: 0:1 - Мельников (Коваленя, Гриценко), 26:17, 1:1 - Кочетков (Шафаренко, Егоров), 31:11, 2:1 - Егоров (Кочетков, Благой - больш.), 39:17
Счет в серии - 4:2