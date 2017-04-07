Хоккейный клуб "Донбасс" стал чемпионом Украины

Хоккейный клуб "Донбасс" обыграл в шестом матче финальной серии "Кременчуг" и в пятый раз завоевал звание чемпиона Украины. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

На льду ледовой арены "Альтаир" в Дружковке обе команды сыграли сбалансированно, матч не изобиловал голами и острыми моментами.

Стартовый период прошел спокойно, лишь иногда вратарю "Донбасса" Богдану Дьяченко приходилось поработать в рамке.

Второй период также начался в равной борьбе. Однако на исходе седьмой минуты Алексей Мельников мощным броском пробил Дьяченко.

В середине периода игроки "Донбасса" создали отличную возможность сравнять счет, однако на пути Дениса Кочеткова стал Эдуард Захарченко. Впрочем, уже спустя пару минут все тот же Кочетков выкатился на ворота Захарченко и со второй попытки отправил шайбу в ворота "Кременчука".

Когда до конца периода оставалось меньше минуты, "Донбасс" вышел вперед: Егор Егоров с передачи Дениса Кочеткова сумел переиграть вратаря горожан.

В третьем периоде накал борьбы достиг наивысшего уровня, что вылилось во множество стычек и удалений со стороны обеих команд. Несмотря на все это, счет на табло остался неизменным.

Как результат, "Донбасс" отпраздновал пятое чемпионство страны, а Сергей Витер впервые примерил золотую медаль в качестве главного тренера.

УХЛ. Финал. 6-й матч

Донбасс - Кременчук - 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Шайбы: 0:1 - Мельников (Коваленя, Гриценко), 26:17, 1:1 - Кочетков (Шафаренко, Егоров), 31:11, 2:1 - Егоров (Кочетков, Благой - больш.), 39:17

Счет в серии - 4:2