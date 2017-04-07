"Оттава" только по буллитам обыграла "Бостон" и гарантировала участие в Кубке Стэнли

В ночь на пятницу в Национальной хоккейной лиге состоялось 12 поединков. Центральным противостоянием была дуэль Бостона" и "Оттавы", которая в результате оправдала все ожидания по интриге.

В основные три периода было заброшено всего две шайбы, но даже ничейный исход 1:1 гарантировал хоккеистам "Оттава Сенаторз" участие в Кубке Стэнли - впервые с 2015 года. После всех сложностей и травм, с которыми пришлось столкнуться "Сенаторам" в течение сезона, они выполнили задачу выхода в плей-офф, сообщает официальный сайт НХЛ.

Большую часть чемпионата команда Ги Буше провела без своих ключевых игроков: нападающий Кларк Макартур до сих пор восстанавливается после сотрясения мозга, у голкипера Крэйга Андерсона жена борется с раком. Травмы преследовали "Сенаторз" по ходу всего сезона и в четверг им пришлось играть без своего лучшего защитника Эрика Карлссона.

В овертайме матча с "Бостоном" у "Сенаторз" появился еще один повод для радости: они выиграли со счетом 2:1. Кстати, эти соперники могут снова встретиться уже в первом раунде Кубка Стэнли.

Бостон — Оттава 1:2 (по буллитам) (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Шайбы: 10:37 Стаффорд — 8 (Хара — больш) — 1:0, 27:37 Барроус — 15 — 11

Решающий буллит: Туррис (первый раунд)

Вратари: Раск — Андерсон

Нью-Джерси — Питтсбург 4:7 (1:2, 3:3, 0:2)

Шайбы: 04:59 Ноэссен — 8 (Беннетт, Джозефсон) — 1:0, 14:24 Раст — 15 (Бонино) — 1:1, 17:07 Гентцель — 15 (Бонино, Шультц) — 1:2, 20:10 Мур — 11 (Палмьери, Энрике) — 2:2, 22:09 Арчибальд — 3 (Уилсон, Роуни) — 2:3, 23:05 Шири — 23 (Кросби, Гентцель) — 2:4, 25:34 Холл — 20 (Грин, Зейджак — больш) — 3:4, 27:45 Хорнквист — 21 (Кессел, Кросби — больш) — 3:5, 38:36 Палмьери — 26 (Зейджак) — 4:5, 41:58 Каллен — 13 (Кунакл, Хэйнси — меньш) — 4:6, 56:53 Бонино — 17 (Дюмолин, Руведель — больш) — 4:7

Вратари: Шнайдер — Мюррей

Каролина — Нью-Йорк Айлендерс 0:3 (0:2, 0:1, 0:0)

Шайбы: 01:27 Нельсон — 19 — 0:1, 04:39 Мэйфилд — 2 (Ли, Бувилье) — 0:2, 20:39 Лэдд — 22 (Бэйли, Ледди — больш) — 0:3

Вратари: Лак — Галак

Коламбус — Виннипег 4:5 (1:2, 2:1, 1:2)

Шайбы: 06:58 Фолиньо — 26 — 1:0, 13:54 Троуба — 7 (Литтл, Армиа — больш) — 1:1, 15:25 Шайфли — 32 (Уилер, Копп) — 1:2, 23:49 Перро — 13 (Литтл) — 1:3, 27:12 Саад — 23 (Бьеркстранд) — 2:3, 32:35 Саад — 24 (Веннберг) — 3:3, 44:06 Троуба — 8 (Перро, Литтл — больш) — 3:4, 49:35 Литтл — 21 (Перро, Мелчьори) — 3:5, 54:00 Дженнер — 17 (Хартнелл, Бьеркстранд) — 4:5

Вратари: Корписало — Комри

Торонто — Тампа-Бэй 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Шайбы: 27:34 Поинт — 15 (Палат, Хедман — больш) — 0:1, 29:42 Кадри — 32 (Ханвик, Бозак) — 1:1, 31:50 Кучеров — 39 (Хедман) — 1:2, 42:00 Борнивал — 2 (Сустр, Хедман) — 1:3, 54:11 Поинт — 16 (Палат, Дотчин) — 1:4

Вратари: Андерсен — Василевсий

Флорида — Сент-Луис 3:6 (0:1, 1:1, 2:4)

Шайбы: 12:16 Ривс — 6 (Апшолл) — 0:1, 26:41 Трочек — 23 (Ягр, Маккошен) — 1:1, 27:37 Тарасенко — 38 (Швартц, Барбашев) — 1:2, 40:55 Матесон — 7 (Хьюбердо, Петрович) — 2:2, 45:36 Перрон — 18 (Парейко) — 2:3, 47:45 Малгин — 5 (Скевиур, Демерс) — 3:3, 50:37 Берглунд — 23 (Шмальтц, Перрон — больш) — 3:4, 53:49 Пьетранджело — 14 (Швартц, Лехтеря — больш) — 3:5, 59:01 Швартц — 19 (Пьетранджело, Тарасенко) — 3:6

Вратари: Раймер — Аллен

Даллас — Нэшвилл 3:7 (0:4, 3:2, 0:1)

Шайбы: 01:06 Арвидссон — 30 (Смит, Ярнкрок) — 0:1, 13:02 Смит — 11 (Арвидссон) — 0:2, 18:16 Фиала — 11 (Паренто, Саббен) — 0:3, 18:52 Арвидссон — 31 (Битетто) — 0:4, 21:06 Золнирчак — 2 (Уотсон, Саббен) — 0:5, 22:47 Спецца — 15 (Бенн) — 1:5, 30:30 Факса — 12 (Хэмьюс) — 2:5, 32:51 Диккинсон — 2 (Факса, Элие) — 3:5, 37:27 Йоси — 12 (Нил, Арвидссон — больш) — 3:6, 53:52 Смит — 12 (Битетто, Хант) — 3:7

Вратари: Ниеми (Лехтонен) — Сарос

Колорадо — Миннесота 3:4 (0:2, 2:0, 1:2)

Шайбы: 00:10 Зукер — 22 (Койл, Бродин) — 0:1, 14:09 Проссер — 2 (Койл, Паризе) — 0:2, 25:44 Йост — 1 (Гримальди, Ландеског) — 1:2, 34:55 Бушемин — 4 (Андригетто) — 2:2, 46:43 Нидеррайтер — 25 (Стаал, Сутер) — 2:3, 50:00 Гранлунд — 26 (Нидеррайтер, Проссер) — 2:4, 54:20 Ньето — 7 (Дюшен, Компер) — 3:4

Вратари: Пикар — Дубник

Аризона — Ванкувер 4:3 (1:1, 3:0, 0:2)

Шайбы: 06:00 Шенн — 1 (Перлини, Дворак) — 1:0, 07:51 Голдобин — 2 (Х.Седин, Д.Седин) — 1:1, 20:55 Врбата — 19 (Чикрин, Деанджело) — 2:1, 29:40 Бурмистров — 5 (Голигоски, Доми — больш) — 3:1, 36:11 Врбата — 20 (Доми — больш) — 4:1, 41:47 Бозер — 3 (Х.Седин, Саттер — больш) — 4:2, 52:40 Д.Седин — 15 (Х.Седин) — 4:3

Вратари: Доминге — Миллер



Анахайм — Чикаго 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Шайбы: 06:53 Перри — 19 (Ракелл, Ватанен — больш) — 1:0, 37:08 Вагнер — 6 (Касе, Шоу) — 2:0, 44:42 Кеслер — 22 (Кольяно, Силфверберг) — 3:0, 54:43 Ракелл — 33 (Гетцлаф, Ивс) — 4:0

Вратари: Гибсон — Кроуфорд

Лос-Анджелес — Калгари 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

Шайбы: 04:57 Беннетт — 13 (Бэклунд, Джиордано — больш) — 0:1, 06:13 Льюис — 12 (Картер, Форборт) — 1:1, 23:12 Уайдмен — 5 (Ферланд, Энгелланд) — 1:2, 30:45 Хэмилтон — 2 (Брауэр, Лазар) — 1:3, 34:20 Чиассон — 12 (Броуди, Верстиг) — 1:4

Вратари: Бишоп — Гиллис



Сан-Хосе — Эдмонтон 2:4 (1:0, 1:1, 0:3)

Шайбы: 06:08 Уорд — 10 (Шлемко, Власич) — 1:0, 24:40 Макдэвид — 30 (Клефбом, Ларссон) — 1:1, 32:30 Бернс — 29 (Хертл) — 2:1, 44:26 Лучич — 21 (Клефбом, Макдэвид — больш) — 2:2, 47:57 Лучич — 22 (Клефбом, Эберле) — 2:3, 56:31 Лучич — 23 (Летесту, Клефбом — больш) — 2:4

Вратари: Джонс — Талбо

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Анахайм Дакс] Анахайм 81 игра 103 очка

2 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 80 99

3 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 81 97

4 [Калгари Флеймз] Калгари 81 94

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 80 83

6 [Аризона Койотис] Аризона 81 70

7 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 80 69

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 81 108

2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 81 104

3 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 80 95

4 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 81 94

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 81 85

6 [Даллас Старс] Даллас 81 77

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 80 47

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 80 101

2 [Оттава Сенаторс] Оттава 80 96

3 [Бостон Брюинз] Бостон 81 95

4 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 80 93

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 80 90

6 [Баффало Сэйбрс] Баффало 80 78

7 [Флорида Пэнтерс] Флорида 80 77

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 80 76

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 80 116

2 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 80 111

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 80 106

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 80 100

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 80 90

6 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 80 85

7 [Каролина Харрикейнз] Каролина 80 84

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 80 70