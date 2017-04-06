"Вашингтон Кэпиталс" выиграл регулярный чемпионат НХЛ

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге было сыграно два матча, в центральном из которых "Вашингтон Кэпиталс" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 2:0.

"Вашингтон" одержал девятую победу в 10 последних матчах и во второй раз подряд завоевал Президентский кубок - титул за победу в регулярном чемпионате. Таким образом, команда на весь плей-офф (Кубок Стэнли) обеспечила преимущество своего льда.

В свою очередь, "Рейнджерс" заняли место первой "уайлд-кард" Восточной конференции и в первом раунде плей-офф сыграют с "Монреаль Канадиенс". Также определилось, что в первом раунде сыграют "Питтсбург" и "Коламбус".

Баффало — Монреаль 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 06:01 Ристолайнен — 6 (Джорджес, Айхель) — 1:0, 31:35 Эннис — 5 (Кэйн, О’Райлли) — 2:0, 40:46 Плеканец — 10 (Радулов, Байрон) — 2:1

Вратари: Ленер — Прайс

Вашингтон — Нью-Йорк Рейнджерс 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 34:49 Уильямс — 23 (Овечкин, Кузнецов — больш) — 1:0, 45:42 Кузнецов — 19 (Йоханссон, Уильямс) — 2:0

Вратари: Холтби — Лундквист

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Анахайм Дакс] Анахайм 80 игр 101 очко

2 [Сан-Хосе Шаркс] Сан-Хосе 80 97

3 [Эдмонтон Ойлерс] Эдмонтон 79 97

4 [Калгари Флеймз] Калгари 80 92

5 [Лос-Анджелес Кингз] Лос-Анджелес 79 83

6 [Ванкувер Кэнакс] Ванкувер 79 69

7 [Аризона Койотис] Аризона 80 68

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Чикаго Блэкхокс] Чикаго 80 108

2 [Миннесота Уайлд] Миннесота 80 102

3 [Сент-Луис Блюз] Сент-Луис 79 93

4 [Нэшвилл Предаторс] Нэшвилл 80 92

5 [Виннипег Джетс] Виннипег 80 83

6 [Даллас Старс] Даллас 80 77

7 [Колорадо Эвэланш] Колорадо 79 47

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз] Монреаль 80 101

2 [Бостон Брюинз] Бостон 80 94

3 [Оттава Сенаторс] Оттава 79 94

4 [Торонто Мейпл Ливс] Торонто 79 93

5 [Тампа Бэй Лайтнинг] Тампа Бэй 79 88

6 [Баффало Сэйбрс] Баффало 80 78

7 [Флорида Пэнтерс] Флорида 79 77

8 [Детройт Ред Уингз] Детройт 80 76

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз] Вашингтон 80 116

2 [Питтсбург Пингвинз] Питтсбург 79 109

3 [Коламбус Блу Джекетс] Коламбус 79 106

4 [Нью-Йорк Рейнджерс] Рейнджерс 80 100

5 [Нью-Йорк Айлендерс] Айлендерс 79 88

6 [Филадельфия Флайерс] Филадельфия 80 85

7 [Каролина Харрикейнз] Каролина 79 84

8 [Нью-Джерси Дэвилз] Нью-Джерси 79 70