"Вашингтон Кэпиталс" выиграл регулярный чемпионат НХЛ

10:15, 06 апреля 2017
Хоккей
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Команда обыграла в очередном матче "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 2:0.

"Кэпиталс" во главе со своим капитаном Овечкиным выиграли регулярный чемпионат / Reuters

В ночь на четверг в Национальной хоккейной лиге было сыграно два матча, в центральном из которых "Вашингтон Кэпиталс" обыграл "Нью-Йорк Рейнджерс", сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 2:0.

"Вашингтон" одержал девятую победу в 10 последних матчах и во второй раз подряд завоевал Президентский кубок - титул за победу в регулярном чемпионате. Таким образом, команда на весь плей-офф (Кубок Стэнли) обеспечила преимущество своего льда.

В свою очередь, "Рейнджерс" заняли место первой "уайлд-кард" Восточной конференции и в первом раунде плей-офф сыграют с "Монреаль Канадиенс". Также определилось, что в первом раунде сыграют "Питтсбург" и "Коламбус".

Баффало — Монреаль 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Шайбы: 06:01 Ристолайнен — 6 (Джорджес, Айхель) — 1:0, 31:35 Эннис — 5 (Кэйн, О’Райлли) — 2:0, 40:46 Плеканец — 10 (Радулов, Байрон) — 2:1

Вратари: Ленер — Прайс

Вашингтон — Нью-Йорк Рейнджерс 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Шайбы: 34:49 Уильямс — 23 (Овечкин, Кузнецов — больш) — 1:0, 45:42 Кузнецов — 19 (Йоханссон, Уильямс) — 2:0

Вратари: Холтби — Лундквист

ТИХООКЕАНСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Анахайм Дакс]  Анахайм 80 игр 101 очко

2 [Сан-Хосе Шаркс]  Сан-Хосе 80 97

3 [Эдмонтон Ойлерс]  Эдмонтон 79 97

4 [Калгари Флеймз]  Калгари 80 92

5 [Лос-Анджелес Кингз]  Лос-Анджелес 79 83

6 [Ванкувер Кэнакс]  Ванкувер 79 69

7 [Аризона Койотис]  Аризона 80 68

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Чикаго Блэкхокс]  Чикаго 80 108

2 [Миннесота Уайлд]  Миннесота 80 102

3 [Сент-Луис Блюз]  Сент-Луис 79 93

4 [Нэшвилл Предаторс]  Нэшвилл 80 92

5 [Виннипег Джетс]  Виннипег 80 83

6 [Даллас Старс]  Даллас 80 77

7 [Колорадо Эвэланш]  Колорадо 79 47

АТЛАНТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН

1 [Монреаль Канадиенз]  Монреаль 80 101

2 [Бостон Брюинз]  Бостон 80 94

3 [Оттава Сенаторс]  Оттава 79 94

4 [Торонто Мейпл Ливс]  Торонто 79 93

5 [Тампа Бэй Лайтнинг]  Тампа Бэй 79 88

6 [Баффало Сэйбрс]  Баффало 80 78

7 [Флорида Пэнтерс]  Флорида 79 77

8 [Детройт Ред Уингз]  Детройт 80 76

СТОЛИЧНЫЙ ДИВИЗИОН

1 [Вашингтон Кэпиталз]  Вашингтон 80 116

2 [Питтсбург Пингвинз]  Питтсбург 79 109

3 [Коламбус Блу Джекетс]  Коламбус 79 106

4 [Нью-Йорк Рейнджерс]  Рейнджерс 80 100

5 [Нью-Йорк Айлендерс]  Айлендерс 79 88

6 [Филадельфия Флайерс]  Филадельфия 80 85

7 [Каролина Харрикейнз]  Каролина 79 84

8 [Нью-Джерси Дэвилз]  Нью-Джерси 79 70

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Теги: #хоккей#НХЛ