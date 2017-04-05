"Кременчук" переиграл "Донбасс" и сократил счет в финале плей-офф УХЛ

В Кременчуге завершился пятый матч финальной серии чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором "Кременчук" принимал донецкий "Донбасс" и выиграл матч, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 4:1.

Вместе с тем, дончане ведут в серии до четырех побед со счетом 3:2.

Шестой матч финала чемпионата Украины по хоккею состоится 7 апреля на льду дружковской Ледовой арены "Альтаир". Начало встречи в 18:45.

УХЛ. Финал. 5-й матч.

"Кременчук" - "Донбасс" - 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Шайбы: 1:0 - Кузьмик (Дегтярев, Башко), 18:44, 2:0 - Андрейкив (Петранговский, Гниденко-больш), 30:27, 2:1 - Сырей (Кочетков, Шафаренко-больш), 32:12, 3:1 - Кича (Гниденко, Петранговский-больш), 41:33, 4:1 - Карпенко (Чернышенко), 49:47

Счет в серии - 2:3